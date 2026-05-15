Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск озвучил свой главный страх

Глава SpaceX Илон Маск — богатейший человек на планете. Он часто рассказывает, что один из его главных страхов связан с демографией.

Скриншот из интервью Илона Маска ведущему Никхилу Камату / © People by WTF Podcast (Ep. 16), Nikhil Kamath

Маск неоднократно признавался, что самой большой проблемой человечества он считает демографический коллапс. Заявил он об этом и в подкасте индийского предпринимателя Никхила Камата.

Маск и Камат подняли тему снижения рождаемости во многих странах мира — ниже уровня воспроизводства (менее 2,1 ребенка на одну женщину).

«Я действительно беспокоюсь о снижении численности населения. Это очень, очень большая проблема», — признался Маск.

Он пояснил, что боится исчезновения человечества. Камат ему парировал, что снижение численности населения — это не исчезновение человечества. Маск согласился с этим, отметив, что если тенденция сохранится, это может привести к исчезновению.

Также Маск пояснил, что воспринимает снижение численности населения как уменьшение общего сознания.

«Сознание увеличивается от одноклеточного организма до существа из триллионов клеток. Мы более сознательны, чем бактерия. По крайней мере, это так выглядит. Большее число людей означает более высокий уровень сознания», — заметил Маск.

По его мнению, чем больше людей живет на Земле, тем больше шансов найти ответы о природе Вселенной.