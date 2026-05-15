  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
15 мая, 16:11
Рейтинг: +210
Посты: 760

Маск озвучил свой главный страх

Глава SpaceX Илон Маск — богатейший человек на планете. Он часто рассказывает, что один из его главных страхов связан с демографией.

Сообщество
# демография
# Илон Маск
# население
# общество
# сознание
Скриншот из интервью Илона Маска ведущему Никхилу Камату / © People by WTF Podcast (Ep. 16), Nikhil Kamath
Скриншот из интервью Илона Маска ведущему Никхилу Камату / © People by WTF Podcast (Ep. 16), Nikhil Kamath

Маск неоднократно признавался, что самой большой проблемой человечества он считает демографический коллапс. Заявил он об этом и в подкасте индийского предпринимателя Никхила Камата.  

Маск и Камат подняли тему снижения рождаемости во многих странах мира — ниже уровня воспроизводства (менее 2,1 ребенка на одну женщину). 

«Я действительно беспокоюсь о снижении численности населения. Это очень, очень большая проблема», — признался Маск.

Он пояснил, что боится исчезновения человечества. Камат ему парировал, что снижение численности населения — это не исчезновение человечества. Маск согласился с этим, отметив, что если тенденция сохранится, это может привести к исчезновению.

Также Маск пояснил, что воспринимает снижение численности населения как уменьшение общего сознания.

«Сознание увеличивается от одноклеточного организма до существа из триллионов клеток. Мы более сознательны, чем бактерия. По крайней мере, это так выглядит. Большее число людей означает более высокий уровень сознания», — заметил Маск.

По его мнению, чем больше людей живет на Земле, тем больше шансов найти ответы о природе Вселенной.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Май
1500
Мореходы древности
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
16 Май
1000
Survival guide в эпоху немирного атома. Что делать, если дозиметр сходит с ума?
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
История одного изобретения: кольчужный доспех — от кельтов до спецназа
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Биотехнологии: от биопечати органов до стейка из пробирки
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Май
1000
Спинозавр 2.0
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Космические расстояния
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
16 Май
700
Энергия и движение: вопросы, опыты, экспонаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Минск. Интернациональное лицо идеального социалистического города
ВДНХ
Москва
Беседа
16 Май
Бесплатно
Наука сквозь время
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
15 мая, 12:30
Андрей Серегин

Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

Ученые давно выяснили, что прогулки на природе делают людей счастливее, но механизмы этого влияния оставались не до конца понятными. Теперь международная команда психологов выяснила: природа повышает удовлетворенность жизнью не напрямую, а через способность принимать и уважать собственное тело.

Психология
# природа
# стресс
# счастье
# эксперимент
15 мая, 09:59
Максим Абдулаев

Растение риса поймало и убило гусеницу-вредителя

Американские исследователи обнаружили неожиданный физический механизм защиты у риса. Оказалось, что сельскохозяйственная культура способна уничтожать гусениц кукурузной лиственной совки, заманивая их внутрь своих колосков. Жесткие микроскопические волоски (трихомы) не дают насекомому выбраться, а затем створки зерна закрываются и смертельно сдавливают вредителя.

Биология
# ботаника
# защита растений
# рис
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Новый эффект в гибридных структурах: физики предсказали взаимодействие между циклотронным и ферромагнитным резонансами

    15 мая, 14:16

  2. Слияния черных дыр поищут в облаках темной материи 

    15 мая, 12:54

  3. Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

    15 мая, 12:30

  4. Нейросеть научили анализировать научные статьи и патенты на русском языке

    15 мая, 10:59
Выбор редакции

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

13 мая, 17:41

Последние комментарии

Алексей Филиппов
53 секунды назад
Салават, данным методом взлома, очень долго, внуки уже помрут. А вот с помощью ИИ, вскроют довольно быстро.

Инфографика: как быстро хакеры взломают ваш пароль

Veyla 888
15 минут назад
Еще бы провели исследование, почему вода утоляет жажду... Наверняка есть какие-то скрытые механизмы

Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

Sergio Lopes
17 минут назад
Dmitriy, ты про США это говоришь? Дурачок ахаха. США больше всех войн развели в мире за последние что лет

Инфографика: главные страны-должники в мире

Sergio Lopes
18 минут назад
Dmitriy, ты дурачок необразованный, США не могут уже расплатиться с долгом своим даже

Инфографика: главные страны-должники в мире

Razefonn
22 минуты назад
Александр, вкуснейшие самогон очень много гонят в странах Африки США Британии и ещё во многих странах ЕС так чисто что бы ты знал

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Razefonn
23 минуты назад
Захар, потому что на душу населения Россия никогда и не была в топах по водке но ты можешь дальше фантазировать

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Виктор Зубков
25 минут назад
Как может долг США превышать сумму следующих 10 стран, если у вас на диаграмме сумма UK, Франции и Германии уже превышает долг США? Что за идиоты

Инфографика: главные страны-должники в мире

Razefonn
25 минут назад
Рейтинг полная параша если ты живёшь в странах Европки и часто там катаешь )) Украина и пиво? )) Польша пиво? Британия пиво? Приебалты вообще топы

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

don digidon
28 минут назад
В Туркмении вино не пьют если только человек 100 из всех кто остался

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

N q
31 минута назад
Валентин, я не о том кто виноват, а о том что приходилось слышать. Мне, честно говоря, интереснее не моё или чьё-то мнение по этому поводу, а то, как на

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

Андрей Д.
1 час назад
Торч, финансовую систему и ее инструменты запад создал, и теперь орудует ими, вставляя палки в колеса другим! На честном рынке не блокируют

Инфографика: главные страны-должники в мире

Салават
1 час назад
А пароль 456875524krv за сколько взломают?

Инфографика: как быстро хакеры взломают ваш пароль

Андрей Д.
1 час назад
Dmitriy, например? Насколько я вижу, все долги у коллективного запада, войны все устраивает он же, и оранжевые революции с силовым свержением законной

Инфографика: главные страны-должники в мире

Андрей Д.
1 час назад
Иван, ну спасибо, усадили меня на блошиный рынок)) а по существу? Госдолг не возникает сам по себе — его формирует бюджетный дефицит, когда расходы

Инфографика: главные страны-должники в мире

Женя Абрамов
1 час назад
Норм

Инфографика: главные страны-должники в мире

Женя Абрамов
1 час назад
Норвегия топ 1 полюбэ

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Юрий Д
1 час назад
А что без исследователей это было не ясно ? Им что , делать ечего ? Пусть земельку попашут , хлебушек выростят ( пшеничку ) , вот когда урожай снимут ,

Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

Artem Suleymanov
2 часа назад
Митя, причина тряски?

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Artem Suleymanov
2 часа назад
Александр, вот не выродкам продавшим себя, своих детей и свою страну путинской банде фашистов про "предателей" рассказывать, клоуны

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Иван Колупаев
2 часа назад
Андрей, если рынок кажется нечестным, дорогим или убогим можно на него не ходить, сесть на картонку и торговать у метро. Ну и покупать примерно там

Инфографика: главные страны-должники в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно