Американские войска в Европе: полная карта присутствия — где и сколько
Сегодня на территории Европы дислоцировано почти 90 тысяч американских военнослужащих, и ключевым опорным пунктом военного присутствия США остается Германия.
Карта, подготовленная изданием The European Correspondent на основе данных Military Balance Международного института стратегических исследований, показывает распределение американских войск по европейским странам.
Германия по-прежнему остается главным центром американской военной инфраструктуры в Европе. Именно отсюда координируются командные операции, логистика, подготовка войск и оперативное развертывание сил сразу в нескольких регионах мира.
По численности американских военнослужащих европейские страны распределяются следующим образом:
Германия — 35 989 человек;
Италия — 12 571;
Великобритания — 10 071;
Испания — 3 700;
Турция — 1 717;
Бельгия — 1 122;
Нидерланды — 420;
Греция — 407;
Польша — 342;
Португалия — 236;
Румыния — 149;
Венгрия — 88;
Норвегия — 84;
Франция — 78;
Австрия — 24.
Всего американские подразделения присутствуют в 39 европейских странах.
Размещение американских сил определяется прежде всего географией, логистикой и союзническими обязательствами.
Центральное положение Германии делает ее идеальной базой для операций не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Здесь расположены крупные военные базы, полигоны, штабы и медицинские центры США.
Италия и Испания обеспечивают военно-морское и авиационное присутствие Вашингтона в Средиземноморье, а Великобритания остается одним из ближайших стратегических партнеров Соединенных Штатов.
Восточная Европа в последние годы также приобрела особое значение. США и НАТО усилили военное присутствие в Польше и других странах восточного фланга альянса.
