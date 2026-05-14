Южная Корея внедренит роботов в армию из-за нехватки солдат

Южная Корея хочет активнее использовать в армии роботов и системы на базе искусственного интеллекта. Власти страны уже обсуждают возможное партнерство с Hyundai Motor.

Четырехколесная платформа MobED / © Hyundai, Coex

В Южной Корее уже долгие годы наблюдается демографический кризис. Это влияет и на растущую нехватку военнослужащих. Чтобы немного исправить ситуацию, Сеул активно инвестирует в беспилотные системы на базе искусственного интеллекта.

Министерство обороны Южной Кореи хочет создать «высокотехнологичную армию, основанную на науке». Ведомство ведет переговоры о сотрудничестве с Hyundai.

Изначально Корея хочет использовать роботов для небоевых задач — разведки, наблюдения, перевозки грузов и помощи военным. При этом детали возможного партнерства с Hyundai не раскрываются.

Компания производит четырехколесную платформу MobED, изначально созданную для доставки грузов. Кроме того, среди рассматриваемых технологий — робот-собака Spot от Boston Dynamics и экзоскелет X-ble Shoulder, способный переносить тяжелое снаряжение.