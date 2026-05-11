На Солнце произошла мощная вспышка класса M5.7
На Солнце 10 мая зафиксировали мощный взрыв. Как пояснили в Институте космических исследований РАН, вспышка класса M5.7 произошла в области, которая сейчас находится с обратной стороны Солнца.
На Землю этот выброс энергии не повлияет. Однако через два дня эта активная область окажется в зоне, влияющей на Землю.
Сегодняшняя вспышка — вторая в этой области за последние дни. Предыдущая произошла 7 мая и также сопровождалась выбросом плазмы.
В Институте космических исследований пояснили, что между событиями прошло трое суток. Специалисты не исключают, что следующая сильная вспышка может произойти 13 мая. К тому моменту эта область окажется обращенной к Земле.
Класс вспышки M5.7 — достаточно высокий, но не экстремальный. Согласно принятой классификации, вспышки делятся по мощности: A, B, C, M и X. Индекс после буквы уточняет значение интенсивности вспышки.
