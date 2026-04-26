Зумеры стали чаще встречаться со зрелыми женщинами, потому что ровесницы «слишком сложные люди»

Кадр из фильма «Запретная страсть» / © SBS Productions

Между парнями и девушками из поколения зумеров прослеживается своеобразный разрыв, который особенно остро проявляется в социальных сетях. Представительницы молодого поколения до 25 лет чаще относятся к мужчинам настороженно, чем мужчины к женщинам. По данным аналитической статьи, опубликованной в журнале New Statesman, 38% мужчин заявляют о «крайне позитивном» отношении к женщинам, при этом только 18% женщин дают такой же ответ. Эта тенденция особенно заметна среди молодых девушек.

Издание The New York Times недавно опубликовало материал, в котором рассказывается о некотором росте популярности зрелых женщин у молодых мужчин. Когда дамы старше 50 лет регистрируются на сайтах знакомств, они получают неожиданное внимание со стороны парней и молодых мужчин младше 35 лет.

Мужчины дают относительно схожие объяснения такому интересу. Кто-то говорит, что устал от токсичного мира свиданий и ненависти со стороны женщин. Другие же считают, что зрелые женщины не исчезают без объяснения причин, а также склонны к эксклюзивным отношениям.

Интерес к зрелым женщинам проявляется не только на сайтах знакомств, но и на порнографических платформах. Там популярность соответствующих запросов выросла более чем на 80%.

У экспертов The New York Times пока нет однозначного отношения к этой тенденции. Отношения, когда мужчина старше женщины — достаточно привычный тип отношений, который в последнее время стал подвергаться критике. При этом когда возникает обратная ситуация, это также может говорить не о равенстве, а о такой же асимметрии власти и опыта.