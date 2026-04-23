Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Линкоры класса «Трамп»: что стало известно о программе
Руководство американского флота заявило, что прилагает серьезные усилия, чтобы избежать проблем, преследовавших предыдущие программы кораблестроения, в частности в проекте так называемых «линкоров» класса «Трамп».
Особое внимание уделяется тому, чтобы окончательный проект был максимально проработан еще до начала строительства этих крупных надводных кораблей. Отсутствие завершенного дизайна и постоянные изменения по ходу работ, как отмечается, стали одной из ключевых причин провала программы фрегатов класса «Констеллейшн» в прошлом году.
Главнокомандующий ВМС адмирал Дэрил Кодл и министр ВМС Джон Фелан обсуждали проект линкоров «Трамп» (также обозначаемых как BBG(X)) на отдельных круглых столах в рамках выставки Sea Air Space 2026. Президент Дональд Трамп официально представил программу в декабре прошлого года, при этом первый корабль, как ожидается, получит название USS Defiant.
По словам представителей флота, такие корабли являются «необходимым элементом» и обеспечивают вооруженным силам значительную гибкость.
Согласно имеющейся информации, водоизмещение кораблей класса «Трамп» составит около 35 тысяч тонн — примерно втрое больше, чем у новейших эсминцев подтипа Flight III класса «Арли Берк». Длина корабля будет варьироваться от 256 до 268 метров, ширина — от 32 до 35 метров, а максимальная скорость превысит 55 километров в час.
Вооружение предполагается весьма разнообразным: от обычных до ядерных ракет, включая гиперзвуковые, размещенных в крупных вертикальных пусковых установках. Также на борту планируется установка электромагнитной рельсотронной пушки, двух классических 127-миллиметровых артиллерийских орудий, лазерных систем направленной энергии и дополнительных средств ближней обороны.
В рамках представления бюджетного запроса на 2027 финансовый год ВМС уточнили и параметры финансирования. Первый из трех кораблей планируется заказать в 2028 году по ориентировочной цене 17 миллиардов долларов. В целом на программу предполагается потратить около 43,5 миллиарда долларов в течение ближайших пяти лет. Для сравнения: стоимость одного авианосца класса «Форд» оценивается в 13–15 миллиардов долларов.
ВМС уже ведут переговоры с двумя потенциальными подрядчиками по строительству кораблей. При этом многое будет зависеть от того, как продвинется процесс проектирования и какие производственные возможности смогут предложить верфи. Закладку первого корабля планируют начать в 2028 году.
При этом и министр, и главком подчеркивают: проект BBG(X) пока находится на ранней стадии разработки. Он включает множество передовых технологий, многие из которых — например, рельсотрон и лазерное оружие — до сих пор не доведены до полной практической готовности, несмотря на годы исследований.
В новом проекте предполагается значительно увеличить энергетические возможности корабля и его боевой потенциал, включая размещение мощных систем вооружения, требующих большого энергопотребления.
Одной из главных ошибок прошлых программ, по признанию ВМС, было начало строительства до завершения проектирования. Теперь флот намерен довести готовность проекта как минимум до 80% перед началом работ.
Фелан также отметил, что ВМС продолжают работу над ключевыми технологиями, включая рельсотроны и системы направленной энергии. В частности, недавно были проведены новые испытания прототипа рельсотрона на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, несмотря на то что ранее проект считался приостановленным.
Работы по лазерному и микроволновому оружию также продолжаются, хотя разработка таких систем остается сложной задачей.
Обсуждается и возможность оснащения кораблей ядерной энергетической установкой, однако, по словам Фелана, это маловероятно из-за высокой сложности и стоимости. На данный момент предполагается использование комбинированной традиционной энергетической установки с дизель-генераторами и газовыми турбинами.
ВМС все еще формируют концепт боевого применения новых кораблей, что напрямую влияет на их окончательный облик. Ранее в рамках программы DDG(X) рассматривалась идея создания двух вариантов кораблей с разным вооружением, что вызывало вопросы о гибкости их использования.
Фелан отметил, что сейчас рассматривается интеграция этих кораблей в различные оперативные группы — от ударных авианосных до специализированных соединений. По его словам, такие корабли могли бы значительно снизить нагрузку на существующие силы флота и выполнять задачи с меньшим числом сопровождающих эсминцев.
В бюджетных документах ВМС подчеркивается, что основная роль линкоров класса «Трамп» — нанесение массированных дальнобойных ударов, а также выполнение функций устойчивого и защищенного командного пункта. Увеличенные размеры и энергетические возможности корабля должны обеспечить ему важные преимущества в будущих морских конфликтах и усилить сдерживающий потенциал флота.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии