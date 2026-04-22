Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотоловушка, установленная в удаленном уголке Масаи-Мара, обнаружила скрытую «магистраль» дикой природы

Фотограф Уилл Беррард-Лукас (Will Burrard-Lucas) сделал серию впечатляющих снимков животных в течение года после того, как установил фотоловушку у удаленного речного перехода в кенийском заповеднике Масаи-Мара.

Фотоловушка, установленная в удаленном уголке Масаи-Мара, обнаружила скрытую «магистраль» дикой природы / © Will Burrard-Lucas

Обычно Масаи-Мара ассоциируется с бескрайними равнинами и великими миграциями — именно эти пейзажи, к слову, вдохновили создателей «Короля Льва». Однако фотограф Уилл Беррард-Лукас нашел первозданное место в части заповедника, закрытой для туристов: небольшую реку, окруженную густым лесом, который местные животные используют как своего рода природную трассу.

Зебры / © Will Burrard-Lucas

Беррард-Лукас рассказал, что проект был реализован совместно с рейнджерами, наблюдающими за популяцией находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов. Рейнджеры отвели его в место, где, по их наблюдениям, регулярно появляются черные носороги, но которое трудно контролировать из-за густой растительности.

Бегемот / © Will Burrard-Lucas

Выбранная точка имела приподнятые берега реки, что позволило установить дистанционную камеру высоко над переходом. Благодаря этому удалось создавать так называемые «средовые портреты» — показывать животных в их естественной среде.

Носорог / © Will Burrard-Lucas

Антилопа куду / © Will Burrard-Lucas

Гиена / © Will Burrard-Lucas

Бабуин / © Will Burrard-Lucas

После настройки фотоловушки фотограф оставил ее работать непрерывно. Рейнджеры проверяли оборудование примерно раз в две недели, меняя карты памяти и батареи. В итоге удалось получить отличные кадры животные, приходивших на водопой.