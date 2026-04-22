NASA построило новейший космический телескоп «Нэнси Грейс Роман»
Во вторник, 21 апреля, в Центре космических полетов имени Годдарда в стерильно белом чистом зале публике представили полностью готовый новейший телескоп «Нэнси Грейс Роман».
Названный в честь первого руководителя астрономического отдела NASA и первой женщины, занявшей руководящую должность в агентстве, этот телескоп обещает стать еще одним ценным инструментом в стремлении человечества понять подлинную природу Вселенной. Он встанет в один ряд с другими мощными «глазами» человечества, устремленными в небо — такими, как телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), SPHEREx, космический телескоп «Евклид» и даже уже почтенный, но по-прежнему впечатляющий «Хаббл». И, как и у всех этих знаковых обсерваторий, у нового инструмента есть своя уникальная специализация.
Прежде всего, запуск «Нэнси Грейс Роман» намечен на сентябрь 2026 года — на восемь месяцев раньше графика и с меньшими затратами, чем планировалось.
Главное зеркало «Нэнси Грейс Роман» имеет диаметр около 2,4 метра — примерно столько же, сколько у «Хаббла». Однако его возможности принципиально шире: оно способно захватывать участок неба, как минимум, в 100 раз больший. Для сравнения: за примерно 35 лет работы «Хаббл» собрал около 400 терабайт данных. «Нэнси Грейс Роман» же, выйдя на рабочую орбиту, сможет генерировать до 500 терабайт ежегодно.
И что именно будет скрыто в этих данных — вопрос практически безграничный. В этом и состоит идеал для телескопа: ученые надеются получить ответы на вопросы, которые еще даже не сформулированы.
«Нэнси Грейс Роман» специально настроен на съемку Вселенной в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Разные телескопы «смотрят» на космос в разных длинах волн. Например, JWST специализируется на инфракрасных наблюдениях, тогда как «Хаббл» видит частично инфракрасный, но в основном видимый и ультрафиолетовый свет.
Такое разнообразие критически важно, потому что участок неба можно представить как многослойную структуру. Некоторые чрезвычайно удаленные объекты видны только в инфракрасном диапазоне — это длинные волны, недоступные человеческому глазу, — и для их изучения нужен соответствующий инструмент. В то же время в том же участке неба есть объекты, видимые в обычном свете, которые требуют детального рассмотрения — и здесь нужен телескоп, работающий как сверхмощное человеческое зрение.
Несколько особенностей выделяют «Нэнси Грейс Роман» среди других — в частности, уже упомянутая скорость обработки данных.
По сравнению с JWST изображения «Нэнси Грейс Роман», получаемые его широкоугольным инструментом Wide Field Instrument (WFI), будут в 50 раз шире, но менее глубокими. «Нэнси Грейс Роман» не предназначен для изучения самой глубокой Вселенной так, как это делает JWST: его возможности в инфракрасном диапазоне ограничены, поэтому попытки «заглянуть слишком далеко» были бы неэффективны.
Инструмент WFI представляет собой 300-мегапиксельную камеру, работающую в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также бесщелевой спектрометр — инструмент, позволяющий анализировать распределение света объектов в поле зрения. Но именно эта «поверхностная», панорамная перспектива дает телескопу уникальное преимущество.
Ученым не нужно тщательно выбирать участок неба — они могут просто вести широкомасштабный обзор в поисках интересных сигналов для дальнейшего изучения. Это позволяет «Нэнси Грейс Роман» фиксировать космические события, такие как быстрые радиовсплески, а также увеличивает вероятность наблюдения редких явлений — сверхновых, столкновений нейтронных звезд и других процессов, которые легко упустить.
Теперь, когда «Нэнси Грейс Роман» построен, начинается следующий этап его пути. В ближайшее время его отправят на космодром — в Космический центр Кеннеди во Флориде — где он пройдет финальные испытания перед запуском.
Для запуска выбран тяжелый носитель Falcon Heavy компании SpaceX — на сегодняшний день все 11 его запусков прошли успешно.
После отделения от ракеты «Нэнси Грейс Роман» отправится в стабильную точку примерно в полутора миллионах километров от Земли — точку Лагранжа L2. Это популярное место для космических обсерваторий: здесь они защищены от теплового воздействия Солнца и при этом сохраняют удобную связь с Землей.
