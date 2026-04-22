  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
22 апреля, 07:24
Рейтинг: +1153
Посты: 2661

NASA построило новейший космический телескоп «Нэнси Грейс Роман»

Во вторник, 21 апреля, в Центре космических полетов имени Годдарда в стерильно белом чистом зале публике представили полностью готовый новейший телескоп «Нэнси Грейс Роман».

Сообщество
# NASA
# Джеймс Уэбб
# космос
# телескопы
# технологии
# экзопланеты
Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» / © NASA

Названный в честь первого руководителя астрономического отдела NASA и первой женщины, занявшей руководящую должность в агентстве, этот телескоп обещает стать еще одним ценным инструментом в стремлении человечества понять подлинную природу Вселенной. Он встанет в один ряд с другими мощными «глазами» человечества, устремленными в небо — такими, как телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), SPHEREx, космический телескоп «Евклид» и даже уже почтенный, но по-прежнему впечатляющий «Хаббл». И, как и у всех этих знаковых обсерваторий, у нового инструмента есть своя уникальная специализация.

Прежде всего, запуск «Нэнси Грейс Роман» намечен на сентябрь 2026 года — на восемь месяцев раньше графика и с меньшими затратами, чем планировалось.

Главное зеркало «Нэнси Грейс Роман» имеет диаметр около 2,4 метра — примерно столько же, сколько у «Хаббла». Однако его возможности принципиально шире: оно способно захватывать участок неба, как минимум, в 100 раз больший. Для сравнения: за примерно 35 лет работы «Хаббл» собрал около 400 терабайт данных. «Нэнси Грейс Роман» же, выйдя на рабочую орбиту, сможет генерировать до 500 терабайт ежегодно.

И что именно будет скрыто в этих данных — вопрос практически безграничный. В этом и состоит идеал для телескопа: ученые надеются получить ответы на вопросы, которые еще даже не сформулированы.

«Нэнси Грейс Роман» специально настроен на съемку Вселенной в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Разные телескопы «смотрят» на космос в разных длинах волн. Например, JWST специализируется на инфракрасных наблюдениях, тогда как «Хаббл» видит частично инфракрасный, но в основном видимый и ультрафиолетовый свет.

Такое разнообразие критически важно, потому что участок неба можно представить как многослойную структуру. Некоторые чрезвычайно удаленные объекты видны только в инфракрасном диапазоне — это длинные волны, недоступные человеческому глазу, — и для их изучения нужен соответствующий инструмент. В то же время в том же участке неба есть объекты, видимые в обычном свете, которые требуют детального рассмотрения — и здесь нужен телескоп, работающий как сверхмощное человеческое зрение.

Несколько особенностей выделяют «Нэнси Грейс Роман» среди других — в частности, уже упомянутая скорость обработки данных.

По сравнению с JWST изображения «Нэнси Грейс Роман», получаемые его широкоугольным инструментом Wide Field Instrument (WFI), будут в 50 раз шире, но менее глубокими. «Нэнси Грейс Роман» не предназначен для изучения самой глубокой Вселенной так, как это делает JWST: его возможности в инфракрасном диапазоне ограничены, поэтому попытки «заглянуть слишком далеко» были бы неэффективны.

Инструмент WFI представляет собой 300-мегапиксельную камеру, работающую в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также бесщелевой спектрометр — инструмент, позволяющий анализировать распределение света объектов в поле зрения. Но именно эта «поверхностная», панорамная перспектива дает телескопу уникальное преимущество.

Ученым не нужно тщательно выбирать участок неба — они могут просто вести широкомасштабный обзор в поисках интересных сигналов для дальнейшего изучения. Это позволяет «Нэнси Грейс Роман» фиксировать космические события, такие как быстрые радиовсплески, а также увеличивает вероятность наблюдения редких явлений — сверхновых, столкновений нейтронных звезд и других процессов, которые легко упустить.

Теперь, когда «Нэнси Грейс Роман» построен, начинается следующий этап его пути. В ближайшее время его отправят на космодром — в Космический центр Кеннеди во Флориде — где он пройдет финальные испытания перед запуском.

Для запуска выбран тяжелый носитель Falcon Heavy компании SpaceX — на сегодняшний день все 11 его запусков прошли успешно.

После отделения от ракеты «Нэнси Грейс Роман» отправится в стабильную точку примерно в полутора миллионах километров от Земли — точку Лагранжа L2. Это популярное место для космических обсерваторий: здесь они защищены от теплового воздействия Солнца и при этом сохраняют удобную связь с Землей.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Крабовые пальчики
3 минуты назад
Artem, дада 15 БЕЛОРУССКИЙ рублей а дурачок оказался ты получается? Наверно сразу подумал что он из России?

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Baca San
5 минут назад
Не согласен с данным рейтингом. Да, у нас блокируют много чего, но не до такой степени как тут подразумевается.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Baca San
8 минут назад
Alex, "У вас блокируют! - Так и у вас блокируют!" Поговорили типа. И там и там блокируют, вот только нам почему-то ставят 4 балла, а вам 60+. Двойные

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Windows Eight
13 минут назад
Вадим, правда в том, что и там и там садят и штрафуют. А красная почему-то, только Россия

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Dmitri
44 минуты назад
"нужно учитывать, что в России эти ограничения носят временный характер из-за СВО. " Нет ничего более постоянного, чем временное. Особенно в

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Агент Провокатор
47 минут назад
Николай, Вы дяденька,дурак? Я всю жизнь прожил в России и в/на Украинах никогда не был. Меня не устраивает,что за меня решают,что телеграмм

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Инир Каб
1 час назад
Вячеслав, потому что денег много)) нету цели

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Инир Каб
1 час назад
Вилли Хапасало и особенности национальной охоты)))

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Alex Johnson
1 час назад
ИИ это вспомогательный инструмент, а НЕ ОСНОВНОЙ, поэтому не стоит тех денег и ожиданий что в него вкладывают. Просто новый вид программ в

Что дает ИИ уже сейчас — и почему этого пока недостаточно

Edvard Snowden
2 часа назад
Artem, вилкой в глаз или в жопу раз? Что-то я не вижу среди вас одноглазых...

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Иван Колупаев
2 часа назад
Вадим, хамство это всегда хамство. И когда этот клоун называет премьер-министра другой страны шлюхой он только нашу страну позорит. То есть ради

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вадим Березкин
3 часа назад
Из текста следует что деградация транзисторов - следствие только квантового эффект. Что не верно. Фактически, к классическим эффектам

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Alexander Klyutchenya
3 часа назад
Антон, в ряде стран в рекламе полно таких сцен. Не выключить и не убрать. У нас этого нет, да и за бугром в некоторых странах это тоже зарублено (не

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вадим Ви
4 часа назад
Plat, телевизор я не насмотрелся . Российские каналы отключены ! А знаю всё из общения с друзьями и бывшей одноклассницой которые там живут . Насчёт

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Вадим Ви
4 часа назад
Евгений, не только новостные. Отключены и российские каналы где идут только фильмы и сериалы.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вадим Ви
5 часов назад
Dmitriy, какие ссылки и статистики ? ты включи телевизор в европе. Вот и все факты 😆

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вадим Ви
5 часов назад
Иван, так хамство Соловьёва всегда справедливое и только за дело !

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вадим Ви
5 часов назад
Alex, так в России блокируют за ложь, а в европе за правду ! Вот в чём разница ❗

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вадим Ви
5 часов назад
Dmitriy, никаких воплей, а факты ниже в комментарии Саше ....

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно