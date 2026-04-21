  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Елизавета Завьялова
21 апреля, 13:54

Елизавета Завьялова
21 апреля, 13:54
Рейтинг: +191
Посты: 696

Карта: страны Шенгенской зоны

Шенгенская зона ассоциируется с Европейским союзом. Но, как видно на инфографике, не все члены Евросоюза — участники Шенгенского соглашения, и одновременно в зону входят государства за пределами объединения.

Сообщество
# Евросоюз
# Инфографики
# карта
Карта: страны Шенгенской зоны / © Envoy Global
История Шенгенской зоны началась в 1985 году в люксембургской деревне Шенген. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и ФРГ подписали соглашение. Оно постепенно отменяло пограничный контроль внутри границ этих стран. 

В 1995 году соглашение заработало уже между семью странами — к нему присоединились Испания и Португалия. Одновременно в период с конца 1980-х — начала 1990-х годов формировался Европейский союз. 

В 1999 году вступил в силу Амстердамский договор. Теперь Шенгенское законодательство стало частью правовой системы Евросоюза. Новых членов Союза обязали исполнять Шенгенские правила как часть его законодательства.

Однако до сих пор не все страны Евросоюза считаются частью Шенгенской зоны. В 2026 году таких стран осталось только две — Ирландия и Кипр. 

Для Ирландии важнее единая миграционная зона с Великобританией, нежели быть частью Шенгенской зоны. При вступлении в Евросоюз обе страны получили особый статус, позволявший в том числе не участвовать в общей пограничной политике объединения. Уже после Брекзита — выхода Великобритании из Союза — условия для Ирландии остались в силе.  

На Кипр можно въехать по многократной Шенгенской визе. Однако виза Кипра не считается шенгенской, а на границе сохраняется контроль. Обсуждения продолжаются, но вступление Кипра в Шенген осложняет разделение острова. 

Румыния и Болгария стали полноправными участниками Шенгенского соглашения в 2025 году. Долгое время страны были лишь участниками Евросоюза, однако в 2024 году Австрия сняла свое вето на расширение Шенгена. Вначале страны отменили контроль в аэропортах и морских портах для остальных участников Шенгенского соглашения, позднее это распространилось и на европейские сухопутные границы. 

При этом действие Шенгенского соглашения может не распространяться на отдельные территории некоторых государств. Например, Дания входит в Шенгенскую зону и Евросоюз, но Шенгенское соглашение не касается Фарерских островов и Гренландии. Такая же ситуация с заморскими департаментами Франции.

К Шенгенскому соглашению присоединились Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, хотя эти страны не входят в Евросоюз. 

Ватикан, Монако и Сан-Марино не входят в Евросоюз, а также не присоединились к Шенгенскому законодательству. Однако Ватикан и Сан-Марино окружены Италией. У Монако есть порт, но за пограничный контроль там отвечает Франция. Въезд в эти государства не считается покиданием территории Италии или Франции.

Андорра пускает на свою территорию граждан всех стран, но попасть туда можно лишь через территорию Франции или Испании. При этом въезд в Андорру считается пересечением границы Франции и Испании, и, следовательно, Шенгенской зоны. Это важно учитывать людям, которые въехали во Францию или Испанию по однократной шенгенской визе.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Биофабрикация. Инструкция по применению
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
21 Апр
1000
Статус и значение храмов: экономика и персонал
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Что такое квантовая реальность?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Экскурсия
22 Апр
Бесплатно
Орбитальные резиденции космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Анальгезия: всегда ли отсутствие боли – это благо?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Травмы мозга и другие неприятности сознания
Московский институт психоанализа
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 15:33
Татьяна Зайцева

Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.

Биология
# голые землекопы
# грызуны
# животные
# поведение животных
20 апреля, 08:20
Любовь С.

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.

Астрономия
# атмосфера
# ветер
# волны
# марс
# титан
# экзопланеты
Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Последние комментарии

Иван Колупаев
16 минут назад
Алексей, увидеть Вояджер с Земли невозможно все что известно об их существовании это то что где-то там есть источник сигнала который откликается

NASA отключило еще один из научных приборов на борту «Вояджер-1», чтобы продлить срок его службы

Jon D
29 минут назад
Alex, а на флагах стольки стран от 1/3 до 1/2 цвет России. Это значит, что столько территории их будет подконтрольно России. Реальное будущее !

Карта: главные торговые партнеры стран Европы

Елена Даурина
42 минуты назад
Вячеслав, Уровень самоубийств в России существенно выше, чем в Финляндии. Согласно данным ВОЗ и исследовательской статистике, Россия стабильно

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Jon D
45 минут назад
Вячеслав, не перегружайте мозг сергея дополнительной информацией - он в нирване слюни пускает.

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Dmitriy Dorian
45 минут назад
Иван, потому что это просто с точки зрения аргументации и логики грубая ошибка — высказываться о невозможности феномена, который пока не

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Jon D
47 минут назад
ulogin_vkontakte_1193921, иди спокойно, никого не пропускай, ведь там на входах соответствующие знаки висят !

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Jon D
48 минут назад
Григорий, а там и моча на подходе...

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Сергей Запрягаев
1 час назад
Рано сломалось, прямо на этапе котлована. Чуть позже - могла бы быть такая шикарная заброшка в пустыне...

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Алексей Р.
2 часа назад
Такис, ртом не пукай ;)

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Алексей Р.
2 часа назад
Ser, С окраины то всегда виднее, это не нефть бздить...

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Андрей Колов
2 часа назад
Боже, как можно играть в Майнкрафт. Самая бессмысленная игра с ужасной графикой.

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Алексей Карагодин
2 часа назад
Иван, хватит врать!!! Амереканцы немогли нечего запустить у них мозгов на это не хватит 🤬🤬🤬🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪

NASA отключило еще один из научных приборов на борту «Вояджер-1», чтобы продлить срок его службы

Паша Лапшин
2 часа назад
Геннадий, да спасибо не заметил что в футах. Если честно даже не подумал что будут измерять в футах😅

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Вячеслав Горев
2 часа назад
Sergey, Почему тогда в Финляндии самый большой процент самоубийств в мире?

В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Смотрящий Сверху
2 часа назад
Когда так много раз переносят дату первого старта по техническим причинам, то это свидетельство того, что ракета очень "сырыя" и вероятность того,

Первый полет ракеты «Союз-5» снова отложили: новая дата пуска не названа

Иван Колупаев
2 часа назад
Snoubort, то есть как только будет создан реактор способный выдать энергии больше чем в него закачали и делать это на протяжении хотя бы суток все

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Alexander Orsi
2 часа назад
Riga, ничего странного - в рейтинге не исключительно высшее образование , а "образование после школы" вообще . Но между российскими пту , давно

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Иван Колупаев
3 часа назад
Таков азиатский срединный путь. Забавно что по нему не пошла лишь Япония да монголы как-то удержались. И понятно почему тайваньцы не очень-то

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Никита Рублёв
3 часа назад
Индусы будут

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Сергей Шаров
3 часа назад
Не построит. Есть только проект а нет: референтного блока, опыта строительства, пула поставщиков материалов и комплектующих. Зато желание

Rolls-Royce построит новейшие ядерные реакторы мощностью 470 мегаватт для трех миллионов домов в Великобритании

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно