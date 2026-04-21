Карта: страны Шенгенской зоны

Шенгенская зона ассоциируется с Европейским союзом. Но, как видно на инфографике, не все члены Евросоюза — участники Шенгенского соглашения, и одновременно в зону входят государства за пределами объединения.

История Шенгенской зоны началась в 1985 году в люксембургской деревне Шенген. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и ФРГ подписали соглашение. Оно постепенно отменяло пограничный контроль внутри границ этих стран.

В 1995 году соглашение заработало уже между семью странами — к нему присоединились Испания и Португалия. Одновременно в период с конца 1980-х — начала 1990-х годов формировался Европейский союз.

В 1999 году вступил в силу Амстердамский договор. Теперь Шенгенское законодательство стало частью правовой системы Евросоюза. Новых членов Союза обязали исполнять Шенгенские правила как часть его законодательства.

Однако до сих пор не все страны Евросоюза считаются частью Шенгенской зоны. В 2026 году таких стран осталось только две — Ирландия и Кипр.

Для Ирландии важнее единая миграционная зона с Великобританией, нежели быть частью Шенгенской зоны. При вступлении в Евросоюз обе страны получили особый статус, позволявший в том числе не участвовать в общей пограничной политике объединения. Уже после Брекзита — выхода Великобритании из Союза — условия для Ирландии остались в силе.

На Кипр можно въехать по многократной Шенгенской визе. Однако виза Кипра не считается шенгенской, а на границе сохраняется контроль. Обсуждения продолжаются, но вступление Кипра в Шенген осложняет разделение острова.

Румыния и Болгария стали полноправными участниками Шенгенского соглашения в 2025 году. Долгое время страны были лишь участниками Евросоюза, однако в 2024 году Австрия сняла свое вето на расширение Шенгена. Вначале страны отменили контроль в аэропортах и морских портах для остальных участников Шенгенского соглашения, позднее это распространилось и на европейские сухопутные границы.

При этом действие Шенгенского соглашения может не распространяться на отдельные территории некоторых государств. Например, Дания входит в Шенгенскую зону и Евросоюз, но Шенгенское соглашение не касается Фарерских островов и Гренландии. Такая же ситуация с заморскими департаментами Франции.

К Шенгенскому соглашению присоединились Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, хотя эти страны не входят в Евросоюз.

Ватикан, Монако и Сан-Марино не входят в Евросоюз, а также не присоединились к Шенгенскому законодательству. Однако Ватикан и Сан-Марино окружены Италией. У Монако есть порт, но за пограничный контроль там отвечает Франция. Въезд в эти государства не считается покиданием территории Италии или Франции.

Андорра пускает на свою территорию граждан всех стран, но попасть туда можно лишь через территорию Франции или Испании. При этом въезд в Андорру считается пересечением границы Франции и Испании, и, следовательно, Шенгенской зоны. Это важно учитывать людям, которые въехали во Францию или Испанию по однократной шенгенской визе.