Ирландские ветряные электростанции в марте обеспечили более 40% электроэнергии 

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ирландские ветряные электростанции в марте 2026 года обеспечили 41% электроэнергии страны. В общей сложности они выработали 1537 гигаватт-часов, сделав ветер главным источником электричества второй месяц подряд.

Ветряная электростанция Spion Kop (Ирландия) / © RTG, Wikipedia

По данным Wind Energy Ireland, крупнейший производитель ветровой энергии в Ирландии — графство Керри. В общей сложности ветер там выработал около 160 гигаватт-часов.

На втором месте оказалось графство Корк с 138 гигаватт-часами. Графство Оффали в марте поднялось на третье место (120 гигаватт-часов). В топ-5 также вошли Голуэй (113 гигаватт-часов) и Тирон (108 гигаватт-часов).

В Wind Energy Ireland пояснили, что в Ирландии из-за роста цен на газ средняя оптовая цена электроэнергии в марте выросла на 19% по сравнению с февралем. Однако вклад ирландских ветряных электростанций удержал цены ниже уровня марта 2025 года.

Цены на газ в Европе подскочили в конце февраля перед атаками США и Израиля на Иран. С 27 февраля по 9 апреля они выросли на 45%.