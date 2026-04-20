Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ирландские ветряные электростанции в марте обеспечили более 40% электроэнергии
Ирландские ветряные электростанции в марте 2026 года обеспечили 41% электроэнергии страны. В общей сложности они выработали 1537 гигаватт-часов, сделав ветер главным источником электричества второй месяц подряд.
По данным Wind Energy Ireland, крупнейший производитель ветровой энергии в Ирландии — графство Керри. В общей сложности ветер там выработал около 160 гигаватт-часов.
На втором месте оказалось графство Корк с 138 гигаватт-часами. Графство Оффали в марте поднялось на третье место (120 гигаватт-часов). В топ-5 также вошли Голуэй (113 гигаватт-часов) и Тирон (108 гигаватт-часов).
В Wind Energy Ireland пояснили, что в Ирландии из-за роста цен на газ средняя оптовая цена электроэнергии в марте выросла на 19% по сравнению с февралем. Однако вклад ирландских ветряных электростанций удержал цены ниже уровня марта 2025 года.
Цены на газ в Европе подскочили в конце февраля перед атаками США и Израиля на Иран. С 27 февраля по 9 апреля они выросли на 45%.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии