Верность Трампу объяснили когнитивным диссонансом

Когда сторонники политиков сталкиваются с информацией, которая противоречит их убеждениям, они пытаются уменьшить свой психический дискомфорт. Они часто отрицают обвинения, сосредотачиваясь на политике, а не на личном поведении. По словам исследователей, по этой причине многие сторонники президента США Дональда Трампа продолжают его поддерживать.

Make America Great Again, (Вернем Америке былое величие) — американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом / © Gage Skidmore, flickr.com / Wikipedia

Международная группа исследователей обратила внимание, что Дональд Трамп часто сохраняет широкую поддержку, даже столкнувшись с серьезными обвинениями, в том числе в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью. Чтобы разобраться в ситуации, авторы использовали психологическую концепцию когнитивного диссонанса. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Social and Political Psychology.

«Теория когнитивного диссонанса предполагает, что когда у людей есть убеждения, противоречащие друг другу, они испытывают дискомфорт. Это побуждает их к когнитивной работе, помогающей привести свои убеждения в большее соответствие друг с другом. Мне было интересно, как люди оправдывают свою поддержку Трампа, когда им напоминают о выдвинутых против него обвинениях», — пояснила старший преподаватель Школы психологии Университета Западного Сиднея, автор исследования Синди Хармон-Джонс.

Во время прошлых лабораторных исследований когнитивного диссонанса ученые обычно давали участникам лишь один вариант, снимающий дискомфорт. В этот раз авторы хотели посмотреть, как люди реагируют, когда им дают свободу объяснять свои рассуждения. Авторы планировали зафиксировать более широкий спектр реакций на информацию, противоречащую убеждениям.

В общей сложности ученые провели три этапа исследований — перед и после того, как Палата представителей США объявила импичмент Трампу, а также после предъявления обвинений политику в связи с его участием в захвате Капитолия 6 января. В каждом этапе участвовали более 100 взрослых американцев. В первый раз участникам дали прочесть новостную статью об исследовании космоса или статью, в которой Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах. Во второй раз участники читали, что Трампа обвиняют в превышении должностных полномочий, в третий — краткое изложение публичных слушаний по событиям 6 января.

Чаще всего участники всех групп говорили, что поддерживают экономическую политику Трампа. Когда участников первого исследования спросили, как они оправдывают свою поддержку, учитывая обвинения, большинство отмечали, что не верят обвинениям. Такой ответ дали более половины группы. Еще треть респондентов отметила, что их беспокоит политика, а не личная жизнь. Другие же говорили, что многие политики и богатые люди совершают аналогичные проступки.

Во втором исследовании ответы не сильно отличались, но появился новый вариант ответа. Примерно 15% заявили, что их не волнуют предполагаемые проступки.

Во время третьего исследования участников спросили, считают ли они информацию правдивой, а также вызвала ли она у них беспокойство или дискомфорт. Это позволило исследователям измерить реальный эмоциональный дискомфорт, связанный с когнитивным диссонансом. После этого респонденты объяснили, как они совмещают поддержку с сообщениями о незаконном вмешательстве в выборы. Более 60% ответили, что обвинения были ложными. Лишь около 13% заявили, что они поддерживали Трампа в прошлом, но перестали, узнав о его действиях.

Исследователи обнаружили прямую связь между беспокойством участников от новостной статьи и недоверием к обвинениям. Участники, испытывавшие более высокий уровень психического дискомфорта, с большей вероятностью утверждали, что обвинения были сфабрикованы. По словам ученых, это ответ на психологическое напряжение, возникающее при когнитивном диссонансе.

Такие реакции помогают снизить внутренний дискомфорт. Утверждение, что личная жизнь политика не имеет значения, — способ отделить противоречащие друг другу сведения. Считая личные проступки несущественными для политического лидера, люди могут устранить внутреннее напряжение.

В исследовании есть нюансы, которые важно учитывать. Ученые использовали онлайн-выборки, которые могут не полностью отражать население США. Также можно предположить, что сторонники Трампа просто игнорируют неприятные факты. Однако авторы утверждают, что это не так. Они испытывают внутренний дискомфорт, который заставляет их защищаться.

Хармон-Джонс отметила, что сейчас выводы ученых применимы лишь к сторонникам Трампа. Исследователям предстоит проверить, как сторонники других политиков отнесутся к обвинениям в их адрес.