Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Rolls-Royce построит новейшие ядерные реакторы мощностью 470 мегаватт для трех миллионов домов в Великобритании
Правительство Великобритании одобрило строительство трех малых модульных реакторов на площадке Уилфа на острове Англси в Северном Уэльсе. Это решение официально знаменует начало того, что власти называют «золотым веком» энергетического сектора страны.
Суммарная мощность трех энергоблоков позволит обеспечивать электроэнергией около трех миллионов домохозяйств на протяжении более 60 лет. Если все пойдет по плану, первые малые модульные реакторы, созданные в Великобритании, начнут поставлять электроэнергию в национальную энергосеть уже в 2030-х годах.
Разрабатываемая Rolls-Royce технология представляет собой водо-водяной реактор мощностью 470 мегаватт, рассчитанный на надежную базовую генерацию электроэнергии в течение как минимум 60 лет. Каждая установка имеет компактные размеры — примерно 16 на четыре метра.
Модульная конструкция позволяет производить до 90% компонентов вне площадки. Это существенно снижает нагрузку на местную инфраструктуру и делает сроки строительства быстрее и более предсказуемыми.
Стремление к энергетической независимости стало ключевым приоритетом британского правительства. Развивая собственные мощности, страна рассчитывает снизить зависимость от колебаний мировых цен и одновременно выполнить амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности.
Проект также станет мощным драйвером занятости: по оценкам, он создаст около 8000 рабочих мест. Из них 3000 появятся непосредственно на Англси, а еще 5000 — по всей стране в рамках цепочек поставок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии