Rolls-Royce построит новейшие ядерные реакторы мощностью 470 мегаватт для трех миллионов домов в Великобритании

Правительство Великобритании одобрило строительство трех малых модульных реакторов на площадке Уилфа на острове Англси в Северном Уэльсе. Это решение официально знаменует начало того, что власти называют «золотым веком» энергетического сектора страны.

Художественное изображение малого модульного реактора Rolls-Royce в Уилфе на Англси, Северный Уэльс / © Rolls-Royce / LinkedIn

Суммарная мощность трех энергоблоков позволит обеспечивать электроэнергией около трех миллионов домохозяйств на протяжении более 60 лет. Если все пойдет по плану, первые малые модульные реакторы, созданные в Великобритании, начнут поставлять электроэнергию в национальную энергосеть уже в 2030-х годах.

Разрабатываемая Rolls-Royce технология представляет собой водо-водяной реактор мощностью 470 мегаватт, рассчитанный на надежную базовую генерацию электроэнергии в течение как минимум 60 лет. Каждая установка имеет компактные размеры — примерно 16 на четыре метра.

Модульная конструкция позволяет производить до 90% компонентов вне площадки. Это существенно снижает нагрузку на местную инфраструктуру и делает сроки строительства быстрее и более предсказуемыми.

Стремление к энергетической независимости стало ключевым приоритетом британского правительства. Развивая собственные мощности, страна рассчитывает снизить зависимость от колебаний мировых цен и одновременно выполнить амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности.

Проект также станет мощным драйвером занятости: по оценкам, он создаст около 8000 рабочих мест. Из них 3000 появятся непосредственно на Англси, а еще 5000 — по всей стране в рамках цепочек поставок.