Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
14 апреля, 07:00
Представлен концепт первого в мире крупнотоннажного круизного лайнера на аккумуляторах

Немецкая судостроительная компания Meyer Werft представила концепт первого в мире крупнотоннажного круизного лайнера, полностью работающего на аккумуляторной энергии. Его дизайн показали на конференции Seatrade Cruise Global в Майами (США), проходящей с 13 по 16 апреля.

Концепт первого в мире крупнотоннажного круизного лайнера, полностью работающего на аккумуляторной энергии / © Meyer Werft
Длина предполагаемого судна составляет 275 метров, а валовая вместимость — порядка 82 000 тонн. Оно сможет принять на борт 1 856 пассажиров.

Поставщиком энергетической системы выступит норвежская компания Corvus Energy, специализирующаяся на аккумуляторных технологиях. Важно, что концепт опирается на уже широко применяемые морские технологии и, как ожидается, позволит сократить выбросы до 95%. В Meyer Werft утверждают, что первый лайнер может выйти в эксплуатацию уже к 2031 году.

Проект Vision ориентирован на типичные европейские круизные маршруты. Подзарядка будет осуществляться в крупных портах с помощью мощных береговых электросетей. По данным издания The Week, отраслевые прогнозы предполагают, что к 2030 году около ста европейских портов будут оснащены необходимой инфраструктурой для зарядки.

В компании также отметили, что судно может быть выполнено в гибридной версии с небольшими генераторами, что позволит расширить маршруты, включая трансатлантические переходы.

Точные параметры емкости аккумуляторов и дальности хода пока не раскрываются. Новый концепт делает акцент на масштабируемости и использовании проверенных компонентов, а не экспериментальных технологий.

