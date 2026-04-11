Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Японский истребитель Shiden Kai подняли со дна моря через 81 год после боя

Японский истребитель времен Второй мировой войны был поднят из прибрежных вод префектуры Кагосима более чем через 80 лет после того, как он был потерян в бою.

Истребитель Shiden Kai времен Второй мировой войны подняли со дна моря / © NHK

Самолет — Shiden Kai, использовавшийся Императорским военно-морским флотом Японии — упал в море возле города Акунэ 21 апреля 1945 года во время столкновения с американскими силами. Пилот машины, лейтенант Хаяси Есисигэ, погиб.

Обломки все это время оставались нетронутыми. Самолет лежал примерно в 300 метрах от берега на сравнительно небольшой глубине, и в ясную погоду его можно было различить под водой.

Подъем самолета был организован местной организацией по сохранению исторического наследия, занимающейся поиском и сохранением военных реликвий. Работы начались 8 апреля 2026 года: при помощи крана фрагменты самолета по очереди поднимали со дна моря. Каждую часть аккуратно извлекали и помещали на баржу, находившуюся рядом с местом подъема.

Даже после десятилетий под водой многие элементы конструкции оставались хорошо узнаваемыми. Части крыльев и фюзеляжа сохранили свою форму, что вызвало большой интерес у наблюдавших за операцией. Состояние обломков специалисты называют примечательным, учитывая столь длительное воздействие морской воды.

Истребитель Shiden Kai, появившийся на позднем этапе войны, был одним из наиболее совершенных самолетов, находившихся на вооружении Японии. Он создавался для устранения недостатков более ранних моделей и получил улучшенную управляемость и переработанную конструкцию крыла. Самолет был вооружен четырьмя 20-миллиметровыми пушками и в бою мог в ряде случаев успешно противостоять более новым самолетам союзников. Однако производственные трудности и нехватка ресурсов ограничили масштаб его применения.

Глава организации, занимавшейся проектом, Химото Эйскэ отметил, что самолет сохранился лучше, чем ожидалось. По его словам, общий силуэт машины все еще хорошо различим, несмотря на прошедшие десятилетия.

После подъема самолет доставят в порт для проведения консервационных работ. Специалисты поместят обломки в специальный резервуар, где из металла постепенно будут выводиться солевые отложения — этот процесс, как ожидается, займет около года.

После завершения реставрации самолет планируют выставить на публичную экспозицию. Организаторы надеются, что он позволит лучше понять историю авиации военного времени и одновременно станет поводом для размышлений о последствиях войны.