  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
11 апреля, 08:00
Рейтинг: +1149
Посты: 2646

Японский истребитель Shiden Kai подняли со дна моря через 81 год после боя

Японский истребитель времен Второй мировой войны был поднят из прибрежных вод префектуры Кагосима более чем через 80 лет после того, как он был потерян в бою.

Сообщество
# авиация
# война
# история
# оружие
# Япония
Истребитель Shiden Kai времен Второй мировой войны подняли со дна моря / © NHK
Самолет — Shiden Kai, использовавшийся Императорским военно-морским флотом Японии — упал в море возле города Акунэ 21 апреля 1945 года во время столкновения с американскими силами. Пилот машины, лейтенант Хаяси Есисигэ, погиб.

Обломки все это время оставались нетронутыми. Самолет лежал примерно в 300 метрах от берега на сравнительно небольшой глубине, и в ясную погоду его можно было различить под водой.

Истребитель Shiden Kai времен Второй мировой войны подняли со дна моря / © NHK

Подъем самолета был организован местной организацией по сохранению исторического наследия, занимающейся поиском и сохранением военных реликвий. Работы начались 8 апреля 2026 года: при помощи крана фрагменты самолета по очереди поднимали со дна моря. Каждую часть аккуратно извлекали и помещали на баржу, находившуюся рядом с местом подъема.

Даже после десятилетий под водой многие элементы конструкции оставались хорошо узнаваемыми. Части крыльев и фюзеляжа сохранили свою форму, что вызвало большой интерес у наблюдавших за операцией. Состояние обломков специалисты называют примечательным, учитывая столь длительное воздействие морской воды.

Истребитель Shiden Kai, появившийся на позднем этапе войны, был одним из наиболее совершенных самолетов, находившихся на вооружении Японии. Он создавался для устранения недостатков более ранних моделей и получил улучшенную управляемость и переработанную конструкцию крыла. Самолет был вооружен четырьмя 20-миллиметровыми пушками и в бою мог в ряде случаев успешно противостоять более новым самолетам союзников. Однако производственные трудности и нехватка ресурсов ограничили масштаб его применения.

Глава организации, занимавшейся проектом, Химото Эйскэ отметил, что самолет сохранился лучше, чем ожидалось. По его словам, общий силуэт машины все еще хорошо различим, несмотря на прошедшие десятилетия.

После подъема самолет доставят в порт для проведения консервационных работ. Специалисты поместят обломки в специальный резервуар, где из металла постепенно будут выводиться солевые отложения — этот процесс, как ожидается, займет около года.

После завершения реставрации самолет планируют выставить на публичную экспозицию. Организаторы надеются, что он позволит лучше понять историю авиации военного времени и одновременно станет поводом для размышлений о последствиях войны.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космический биолог — профессия будущего
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Возможно ли терраформировать Марс?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космическая диета для счастья: как еда на Луне сделает нас здоровее, добрее и умнее
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Искусственный интеллект и космос: как нейросети помогают строить ракеты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Из чего сшит космос – синтетические ткани и композиты на орбите
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Системы спасения космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Как космические технологии меняют жизнь на Земле
Музей криптографии
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Эволюция научных теорий
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Географические вызовы для сельского хозяйства России
Лекторий юного географа
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
10 апреля, 21:13
Александр Березин

Live: возвращение Artemis II на Землю

Космический корабль Orion в рамках миссии Artemis II вернется на нашу планету 11 апреля 2026 года, в 03:07 по московскому времени.

Live
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Live: возвращение Artemis II на Землю

    10 апреля, 21:13

  2. Игорь Блинков: «Для нового прорыва в космонавтике нужны не идеи, а новые материалы»

    10 апреля, 18:17

  3. Физики показали, что случайные флуктуации подчиняются универсальному закону

    10 апреля, 17:20

  4. Врач рассказала, чем опасны домашние мезороллеры

    10 апреля, 15:59
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Тарас Шестернёв
33 минуты назад
Сергей, чет быстро у тебя курс то растет! 24 млн, потом млрд. А так, 2 ляма в месяц получает, значит, гендиректор из выдуманного твоего примера. Даже

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Konstantin Skorik
1 час назад
nordland, если бы..... История не знает сослагательного наклонения. Всё есть как есть. Вся история во вселенной это череда событий. Если бы ваш папа

Рейтинг стран по перспективной мощности атомной энергетики

Иван Нетудыхата
2 часа назад
С твёрдыми отходами не было проблем- вам же ясно написали на лбу, пукинские zадроты окопные, уж если кто и первые засранцы,так это вы, засравшие все

У астронавтов «Артемиды II» опять сломался туалет

Alek K
2 часа назад
Марина, рожай быстрей?, что ты несёшь?, чушь собачий

У астронавтов «Артемиды II» возникли проблемы с туалетом

Тимофей
3 часа назад
Весьма кривой перевод с массой рисунков и фото, имеющих косвенное отношение к статье! Вброс, для самоутверждения или попытка доказать , что "у них

Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома

Alex Pynta
3 часа назад
Игорь, рвется твой рот от помоев из твоей башки лысой

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Alek K
3 часа назад
При полете на Луну космонавты получают высокую дозу радиации, примерно в 200 раз превышающую земной фон. Основной уровень на поверхности составляет

У астронавтов «Артемиды II» возникли проблемы с туалетом

Deval TOR
3 часа назад
Deval, поправка, считал с ии, он реально взял не те цифры и не делил на 40) сейчас взял медианную зп и получил 212 жизней у роснефти и 159 у Газпрома. Все

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Rinat Bagoutdinov
4 часа назад
«сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось» А есть ли

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Евгений Загуменный
5 часов назад
Ivan, дypaчökk ты Кендра Люст

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Евгений Загуменный
5 часов назад
Сергей, дypaчökk ты ШУШЕРА!

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Евгений Загуменный
5 часов назад
Сергей, дypaчökk, ты ШУШЕРА

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Elusive Joe
5 часов назад
Данил, что бы вы не могли написать FlexBase, предать Родину и уехать работать на этой электростанции за достойную зарплату )))

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Ivan Kendra
6 часов назад
Deval, давай формулу как считал, с числами. А то есть подозрение, что у тебя очень большие проблемы с подсчетом. У Сечина 4,6млрд в год. Как у тебя

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Антон Игнашев
6 часов назад
ulogin_vkontakte_1006151, чукча не читатель, чукча писатель.

Карта: страны с наибольшим дефицитом воды

Esbol Sadak
7 часов назад
Aleksand, Это не Эмираты. Хотя почти тоже самое, как пришел Салман к власти, вздумалось Саудитам всех переплюнють, ОАЭ еже с ними

Спутники запечатлели весь процесс строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Илья Чистяков
7 часов назад
Осторожно, в комментариях очень много троллей и людей с нулевым пониманием иронии, ну или возможно это тоже тролли просто притворяются что ничего

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Alex Kor
8 часов назад
Николай, Специалисты выкапывают яму глубиной 27 метров. Ее длина превысит два футбольных поля.

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Alex Kor
8 часов назад
Autotrade222, Специалисты выкапывают яму глубиной 27 метров. Ее длина превысит два футбольных поля.

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Alek K
8 часов назад
Елена, : 1 парсек 3,26 световых года или 30,86 триллиона километров. Пару парсеков бы; чуть-чуть, на пол-карасика

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно