Кот спас хозяина, когда у него загорелся компьютер после перегрева видеокарты

© Acaki / PTT

Пользователь компьютера рассказал, что отошел в туалет, но услышал мяуканье кота. Вернувшись обратно, он заметил дым, исходящий от компьютера, а также почувствовал запах гари.

Причиной оказался расплавленный разъем питания видеокарты. Он попытался отключить компьютер обычным способом, но у него не получилось. Тогда жителю Тайвани пришлось отключить систему от сети. Вероятно, это помогло избежать более серьезного пожара.

Пользователь настаивает, что кабель был подключен правильно, так как он следил за этим. Кроме того, кабель не изгибался под неестественным углом, чтобы поместиться в корпус.

Видеокарта MSI RTX 4090 Gaming Trio / © Acaki / PTT

Хотя кот, вероятно, предотвратил более серьезные последствия, инцидент указал на известную проблему, связанную с видеокартой NVIDIA с момента ее выхода. Пользователи RTX 4090 неоднократно сообщали о перегреве или плавлении разъема питания 12VHPWR. Одной из причин называли неправильное подключение кабеля или неравномерное распределение мощности по контактам, что могло приводить к опасному нагреву. Хотя компания изменила конструкцию и новые стандарты разъемов, потребители все равно продолжают иногда сталкиваться с этой проблемой даже спустя годы.