Кот спас хозяина, когда у него загорелся компьютер после перегрева видеокарты
У жителя Тайваня загорелась видеокарта NVIDIA RTX 4090. От серьезных последствий его спас кот.
Пользователь компьютера рассказал, что отошел в туалет, но услышал мяуканье кота. Вернувшись обратно, он заметил дым, исходящий от компьютера, а также почувствовал запах гари.
Причиной оказался расплавленный разъем питания видеокарты. Он попытался отключить компьютер обычным способом, но у него не получилось. Тогда жителю Тайвани пришлось отключить систему от сети. Вероятно, это помогло избежать более серьезного пожара.
Пользователь настаивает, что кабель был подключен правильно, так как он следил за этим. Кроме того, кабель не изгибался под неестественным углом, чтобы поместиться в корпус.
Хотя кот, вероятно, предотвратил более серьезные последствия, инцидент указал на известную проблему, связанную с видеокартой NVIDIA с момента ее выхода. Пользователи RTX 4090 неоднократно сообщали о перегреве или плавлении разъема питания 12VHPWR. Одной из причин называли неправильное подключение кабеля или неравномерное распределение мощности по контактам, что могло приводить к опасному нагреву. Хотя компания изменила конструкцию и новые стандарты разъемов, потребители все равно продолжают иногда сталкиваться с этой проблемой даже спустя годы.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
