Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
11 апреля, 13:40
Рейтинг: +170
Посты: 658

Кот спас хозяина, когда у него загорелся компьютер после перегрева видеокарты

У жителя Тайваня загорелась видеокарта NVIDIA RTX 4090. От серьезных последствий его спас кот.

# животные
# коты
# пожар
# Тайвань
Кот спас хозяина, когда у него загорелся компьютер после перегрева видеокарты / © Acaki / PTT
Пользователь компьютера рассказал, что отошел в туалет, но услышал мяуканье кота. Вернувшись обратно, он заметил дым, исходящий от компьютера, а также почувствовал запах гари. 

Причиной оказался расплавленный разъем питания видеокарты. Он попытался отключить компьютер обычным способом, но у него не получилось. Тогда жителю Тайвани пришлось отключить систему от сети. Вероятно, это помогло избежать более серьезного пожара.

Пользователь настаивает, что кабель был подключен правильно, так как он следил за этим. Кроме того, кабель не изгибался под неестественным углом, чтобы поместиться в корпус.

Видеокарта MSI RTX 4090 Gaming Trio / © Acaki / PTT
Видеокарта MSI RTX 4090 Gaming Trio / © Acaki / PTT

Хотя кот, вероятно, предотвратил более серьезные последствия, инцидент указал на известную проблему, связанную с видеокартой NVIDIA с момента ее выхода. Пользователи RTX 4090 неоднократно сообщали о перегреве или плавлении разъема питания 12VHPWR. Одной из причин называли неправильное подключение кабеля или неравномерное распределение мощности по контактам, что могло приводить к опасному нагреву. Хотя компания изменила конструкцию и новые стандарты разъемов, потребители все равно продолжают иногда сталкиваться с этой проблемой даже спустя годы.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Искусственный интеллект и космос: как нейросети помогают строить ракеты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Из чего сшит космос – синтетические ткани и композиты на орбите
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Системы спасения космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Как космические технологии меняют жизнь на Земле
Музей криптографии
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Эволюция научных теорий
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Географические вызовы для сельского хозяйства России
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Разрывая небо: техника на стыке двух стихий
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Топливо и рабочие тела для ракет и космических аппаратов
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Колонизация космоса: почему и когда
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

10 апреля, 21:13
Александр Березин

Live: возвращение Artemis II на Землю

Космический корабль Orion в рамках миссии Artemis II вернется на нашу планету 11 апреля 2026 года, в 03:07 по московскому времени.

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
Последние новости:

  1. Меркурий предложили исследовать планетоходом, «убегающим» от Солнца

    11 апреля, 10:10

  2. Live: возвращение Artemis II на Землю

    10 апреля, 21:13

  3. Игорь Блинков: «Для нового прорыва в космонавтике нужны не идеи, а новые материалы»

    10 апреля, 18:17

  4. Физики показали, что случайные флуктуации подчиняются универсальному закону

    10 апреля, 17:20
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Максимилиан Гельман
1 минута назад
Tivinov, а при каком графике получается 70 в мчс? Какой регион?

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Максимилиан Гельман
5 минут назад
Tivinov, ну конечно. МВФ тоже Путин подкупил, а Сурков помогал цифры прорисовать. Хорошо, что вы заметили!

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Rat Ulyanov
32 минуты назад
Борис, с молдаванами точно они мимо кассы, они там в тройке должны быть per kapita

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Mikhail Lukashev
1 час назад
Тиберий, какие архивы без письменности?

Крупнейшие административные единицы мира

Вася Васильев
1 час назад
Тиберий, это южно -русские земли скоро освободятся от укофашистской оккупации и станут свободными от бандеровких недобитков.

Крупнейшие административные единицы мира

Ди Фа
2 часа назад
Что-то не то. Мало испоганили природу. Строят ещё что-то, кроме батареи, наверное секретный объект.

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

вячеслав попов
2 часа назад
Эстонцы пьют больше чем молдоване вина ? А Молдовы даже нет в списке , автор бредит.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Sergey Ladozhsky
2 часа назад
Апоп, согласен, ничего экстраординарного в этом наборе нет. Но за 10 лет жизни в Адыгейской республике, куда я перебрался из СПб, до сих пор не нашел

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Тиберий Нерон
2 часа назад
Mikhail, когда к народам Саха и Коттов припёрлась нищая московитская орда за шкурами соболя, тогда якуты и котты имели свою госструктуру, были таможни

Крупнейшие административные единицы мира

Thomas Capone
2 часа назад
Алексей, Россия уже тоже считается за страну третьего мира, с её безумными законами)

Жители каких стран работают дольше всех

Аркадий Жижин
2 часа назад
Mr.Saiber, как и вся Антарктида, никому

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Siergiej Jermoliugin
2 часа назад
Noah, прям описал цели рашки в Украине

В США стартовало строительство первой за десятилетия шахты для новой ядерной ракеты

Slava Fester
3 часа назад
Работать и находиться на рабочем месте ( вне дома) есть тоже разница.

Жители каких стран работают дольше всех

Виталий Пинчук
4 часа назад
Видел как в Африке по программе ООН настроили солнечных панелей, вбухали кучу бабок, а через пару лет батареи накопители выработались, а на новые

Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Тиберий, опа-на! А на территории Якутии и Красноярского края до прихода русских когда-то были какие-то государственные образования? Что именно

Крупнейшие административные единицы мира

Тиберий Нерон
4 часа назад
Саха и земля коттов красноярский край временно оккупированные московией территорий, которые скоро станут свободными и независимыми республиками!

Крупнейшие административные единицы мира

G T
5 часов назад
Эту энергию потом ещё в переменку надо преобразовать. А для хранения а постоянку. Будут потери. И большие.

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Ming Zhu
5 часов назад
Братья, как китаец, я хочу поделиться интересным фактом: у Китая нет военных баз в мире. Поэтому наши самолеты предназначены только для защиты

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

mm rty
5 часов назад
Россия первое место по потреблению боярышника

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

владимир янков
5 часов назад
Никита, в Европе вискаря и пива не меньше пьют

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

