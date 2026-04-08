Астронавты «Артемиды II» сделали снимки первого в истории полного затмения за пределами Земли

Затмение с обратной стороны Луны / © NASA

Экипаж стал свидетелем по-настоящему особенного солнечного затмения: полная фаза длилась целых 54 минуты. На Земле, учитывая относительные размеры и расстояние до Луны, полная фаза затмения обычно продолжается лишь несколько минут. Однако астронавты, удалившиеся от Земли почти на 407 000 километров, находились так близко к Луне, что в их восприятии она была достаточно велика, чтобы почти на час закрыть Солнце.

«Корона образует светящееся сияние вокруг темного диска Луны, раскрывая детали внешней атмосферы Солнца, которые обычно скрыты его яркостью. Также становятся видны звезды — как правило, слишком тусклые для съемки рядом с Луной, но в условиях ее затемнения они отчетливо фиксируются на изображениях», — пояснили в NASA. — «Эта уникальная точка наблюдения дает не только впечатляющее зрелище, но и ценную возможность для астронавтов задокументировать и описать корону в ходе возвращения человечества в дальний космос. На снимке также заметно слабое свечение ближней стороны Луны — она освещена светом, отраженным от Земли».

Полные солнечные затмения на Земле представляют огромную ценность для науки, позволяя изучать Солнце. Не случайно European Space Agency реализовало миссию Proba-3, цель которой — создавать искусственные полные солнечные затмения в космосе с помощью точно синхронизированных аппаратов.

Миссия «Артемида II» подарила ученым собственную возможность наблюдать длительное солнечное затмение, и собранные данные еще долго будут предметом тщательного анализа. А пока все остальные могут просто наслаждаться уникальными и впечатляющими снимками этого редкого космического зрелища.

Крупный план кратера Вавилов / © NASA

Вид на Землю с обратной стороны Луны / © NASA