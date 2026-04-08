Астронавты «Артемиды II» сделали снимки первого в истории полного затмения за пределами Земли
У экипажа миссии «Артемида II» выдались чрезвычайно насыщенные дни. Побив рекорд миссии «Аполлон-13» по наибольшему удалению человека от Земли, астронавты занялись съемкой — и сделали множество фотографий, включая уникальные снимки Луны и поистине завораживающие кадры затмения.
Экипаж стал свидетелем по-настоящему особенного солнечного затмения: полная фаза длилась целых 54 минуты. На Земле, учитывая относительные размеры и расстояние до Луны, полная фаза затмения обычно продолжается лишь несколько минут. Однако астронавты, удалившиеся от Земли почти на 407 000 километров, находились так близко к Луне, что в их восприятии она была достаточно велика, чтобы почти на час закрыть Солнце.
«Корона образует светящееся сияние вокруг темного диска Луны, раскрывая детали внешней атмосферы Солнца, которые обычно скрыты его яркостью. Также становятся видны звезды — как правило, слишком тусклые для съемки рядом с Луной, но в условиях ее затемнения они отчетливо фиксируются на изображениях», — пояснили в NASA. — «Эта уникальная точка наблюдения дает не только впечатляющее зрелище, но и ценную возможность для астронавтов задокументировать и описать корону в ходе возвращения человечества в дальний космос. На снимке также заметно слабое свечение ближней стороны Луны — она освещена светом, отраженным от Земли».
Полные солнечные затмения на Земле представляют огромную ценность для науки, позволяя изучать Солнце. Не случайно European Space Agency реализовало миссию Proba-3, цель которой — создавать искусственные полные солнечные затмения в космосе с помощью точно синхронизированных аппаратов.
Миссия «Артемида II» подарила ученым собственную возможность наблюдать длительное солнечное затмение, и собранные данные еще долго будут предметом тщательного анализа. А пока все остальные могут просто наслаждаться уникальными и впечатляющими снимками этого редкого космического зрелища.
Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц
Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
