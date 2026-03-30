«Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости», – писал в XVI веке врач и алхимик Парацельс. Отравиться можно чем угодно, если правильно подобрать дозу. В медицине есть понятие водная интоксикация. Значит ли это, что вода тоже может быть ядом?

Не все так просто. Чем отличается токсикант от токсина, как ядовитые вещества контактируют с организмом, что такое «летальный синтез», сколько видов ядовитых растений можно встретить в российских лесах, ко всем ли ядам есть антидоты, как оказывать первую помощь при отравлениях – расскажет врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

