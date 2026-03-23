Радиосвязь с «Востоком-1» во время полета Ю.А. Гагарина

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук, профессор «Сколтеха» Александр Короткевич расскажет про аппаратуру радиосвязи, которая была установлена на космическом корабле «Восток-1» во время полета Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года. Слушатели узнают, каким именно образом передавались его слова на Землю, включая: «Заря-1, я — Кедр».

Лектор обсудит, какие системы работали хорошо, а какие — не очень или не всегда, и попробует понять почему.

Расписание ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1 Москва 19:00 Бесплатно