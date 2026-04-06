О мероприятии

Все, что нас окружает, — от воздуха и воды до планет, звезд и человеческого тела — состоит из химических элементов. Но откуда они появились?

Кандидат физико-математических наук Дмитрий Ионов расскажет, как формировались химические элементы в разные эпохи существования Вселенной, и действительно ли они появились сразу после ее рождения или продолжают возникать до сих пор.

Слушатели узнают, что у каждого химического элемента есть собственная история происхождения, или, иначе говоря, история нуклеосинтеза. Лекция поможет понять, как связаны между собой звезды, галактики, космические катастрофы и вещества, которые сегодня окружают людей повсюду.

