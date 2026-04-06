Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
6 апреля, 11:07
Рейтинг: +791
Посты: 2386

В США стартовало строительство первой за десятилетия шахты для новой ядерной ракеты

Компания Northrop Grumman приступила к созданию прототипа шахтной пусковой установки для ВВС США — под перспективную ракету LGM-35A Sentinel, которая должна заменить разработанную еще в годы холодной войны Minuteman III.

Проект шахты для ракеты Sentinel / © US Air Force
Проект шахты для ракеты Sentinel / © US Air Force

Американская стратегия ядерного сдерживания опирается на три компонента: стратегическую авиацию, подводные лодки с баллистическими ракетами и наземные ракетные комплексы. Смысл такой «триады» в том, что наличие трех независимых способов нанесения удара практически исключает возможность для противника обезоружить США внезапной атакой.

С 1970 года наземная составляющая представлена главным образом ракетами Minuteman III: из 550 построенных на вооружении остаются около 400, размещенные в 450 шахтах на территории штатов Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Однако эти системы заметно устарели: их надежность снижается, а обслуживание становится все более сложным.

Планируется заменить их ракетами Sentinel — трехступенчатыми твердотопливными МБР высотой около 18 метров. Предполагается построить 400 ракет для боевого дежурства и еще 234 — для испытаний и в качестве резервных.

Изначально предполагалось использовать существующие шахты Minuteman III. Однако большинство из них столь же старые, что и сами ракеты. Эти сооружения строились индивидуально, из монолитного железобетона, с использованием устаревших технологий.

Их электроника основана на аналоговых системах с жесткой проводкой, поэтому любая модернизация требует серьезной перестройки. Связь осуществляется по медным кабелям и телефонным линиям, системы климат-контроля устарели и способствуют повышенной влажности, а внутренние пространства тесны и неудобны для ремонта. Более того, многие шахты физически изношены, а новая ракета Sentinel крупнее предшественницы, что еще больше усложняет задачу.

В итоге стало ясно, что модернизация старых шахт обойдется дороже и сложнее, чем строительство новых. Поэтому Northrop Grumman совместно с компанией Bechtel получила контракт на разработку прототипа новой шахты. Официальное начало строительства состоялось 27 марта 2026 года на полигоне в Промонтори, штат Юта.

Новая шахта Sentinel принципиально отличается от прежних: она стандартизирована, модульна, быстрее возводится и проще модернизируется. Вместо монолитного бетона используются заводские сборные секции, которые доставляются на место и монтируются — подобно сегментам тоннелей. Такой модульный подход применяется ко всей инфраструктуре, облегчая ремонт и обновление.

Электроника теперь построена на цифровой архитектуре с программно-определяемыми системами. Связь осуществляется по защищенным оптоволоконным линиям с высокой пропускной способностью. Системы жизнеобеспечения учитывают десятилетия технологического прогресса, а компоновка стала более эргономичной, обеспечивая быстрый доступ к оборудованию.

По данным ВВС США, все 450 новых шахт будут построены на тех же территориях, где находятся существующие. Как и в случае с Minuteman III, различие между числом шахт и ракет связано с международными соглашениями и необходимостью испытаний. Переход на новые шахты позволит сохранить полный боевой состав на дежурстве.

Ракета Sentinel уже прошла огневые испытания всех ступеней, а летные испытания намечены на 2027 год. Достижение начальной боевой готовности ожидается в начале 2030-х годов.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
