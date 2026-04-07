В каких странах разрешено многоженство

Многоженство или полигиния — это форма брака, при которой мужчина состоит в союзе одновременно с несколькими женщинами. На инфографике показано, какие страны признают такую форму полигамного брачного союза.

Комитет ООН по правам человека в 2000 году пришел к выводу, что многоженство нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах. В Комитете пояснили, что многоженство фактически нарушает равенство полов, разрешая полигинию, но ограничивая полиандрию — многомужество. В ООН отметили, что такая практика нарушает достоинство женщин и должна быть запрещена.

Однако во многих государствах многомужество до сих пор не только практикуется, но и разрешено законом. Так называемый «пояс многоженства» протянулся от Танзании на востоке до Сенегала на западе. Многоженство признают преимущественно страны с мусульманским большинством. Однако в Турции, Тунисе, Албании, Косово, а также в большинстве стран Центральной Азии такие браки запрещены.

Страны с преимущественно христианским населением многомужество обычно не разрешают. Однако и тут есть исключения, в том числе, Уганда и Замбия.

В некоторых странах, таких как Индия, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка и Сингапуре полигамия разрешена только для мусульман.

Во многих странах за полигамию предусмотрена административная или уголовная ответственность. Например, в Болгарии за многоженство грозит срок до трех лет лишения свободы. Штраф или небольшой срок можно получить также в Германии и Франции.

Некоторые страны в своих законодательствах отдельно выделяют браки, заключенные за границей. Например, Новая Зеландия не разрешает заключать полигамные браки, но допускает союзы, заключенные на законных основаниях в других государствах.

Отдельная ситуация сложилась в Южной Африканской Республике. Эта страна официально разрешает многоженство, однако с соблюдением определенных процедур. Речь идет о так называемых традиционных браках. Гражданский брак в ЮАР можно заключить лишь моногамный. В 2021 году в стране обсуждалась возможность узаконить многомужество, но в итоге инициативу отклонили.

В России закон не разрешает полигамные браки. Однако никакого уголовного или административного наказания за такое правонарушение не предусмотрено.