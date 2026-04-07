Фотоловушки в «азиатской Амазонии» получили снимки редких животных

Масштабное исследование с использованием фотоловушек в малоизученном регионе, известном как «азиатская Амазония», позволило получить редкие снимки исчезающих и крайне скрытных животных.

Дымчатый леопард / © Fauna & Flora

В течение всего 2025 года ученые проводили съемку с помощью автоматических камер, что дало новые представления о биоразнообразии Аннамитских гор. В объективы попали многочисленные редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, обитающие в лесах, раскинувшихся на территории Лаоса, Вьетнама и северо-востока Камбоджи. Эти изображения подчеркивают экологическую значимость одного из важнейших лесных массивов Юго-Восточной Азии, протянувшегося примерно на 1100 километров.

Свинохвостые макаки / © Fauna & Flora

Проект возглавила камбоджийская программа организации Fauna & Flora в сотрудничестве с Министерством окружающей среды Камбоджи и провинциальным департаментом экологии Ратанакири, при поддержке местных коренных общин. Жители помогали выбирать места для установки камер, доставлять оборудование и извлекать карты памяти из труднодоступных районов охраняемой территории.

Мраморная кошка / © Fauna & Flora

Фотоловушки зафиксировали богатое разнообразие дикой природы: азиатских слонов, дымчатых леопардов, мраморных кошек, свинохвостых макак и серых павлиньих фазанов.

Азиатский слон / © Fauna & Flora

Среди зафиксированных птиц оказался и двурогий калао — его присутствие считается признаком здоровой лесной экосистемы.

Двурогий калао / © Fauna & Flora

Организация Fauna & Flora работает в Аннамитах с 1990-х годов, содействуя охране лесов региона. По ее данным, длительные наблюдения с помощью фотоловушек показывают, что основными угрозами для дикой природы остаются разрушение и фрагментация среды обитания, а также повсеместное использование силков, способное быстро сокращать численность животных даже в относительно нетронутых лесах.

Самец павлиньего фазана пытается произвести впечатление на наблюдающих за ним самок / © Fauna & Flora