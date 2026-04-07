Фотоловушки в «азиатской Амазонии» получили снимки редких животных
Масштабное исследование с использованием фотоловушек в малоизученном регионе, известном как «азиатская Амазония», позволило получить редкие снимки исчезающих и крайне скрытных животных.
В течение всего 2025 года ученые проводили съемку с помощью автоматических камер, что дало новые представления о биоразнообразии Аннамитских гор. В объективы попали многочисленные редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, обитающие в лесах, раскинувшихся на территории Лаоса, Вьетнама и северо-востока Камбоджи. Эти изображения подчеркивают экологическую значимость одного из важнейших лесных массивов Юго-Восточной Азии, протянувшегося примерно на 1100 километров.
Проект возглавила камбоджийская программа организации Fauna & Flora в сотрудничестве с Министерством окружающей среды Камбоджи и провинциальным департаментом экологии Ратанакири, при поддержке местных коренных общин. Жители помогали выбирать места для установки камер, доставлять оборудование и извлекать карты памяти из труднодоступных районов охраняемой территории.
Фотоловушки зафиксировали богатое разнообразие дикой природы: азиатских слонов, дымчатых леопардов, мраморных кошек, свинохвостых макак и серых павлиньих фазанов.
Среди зафиксированных птиц оказался и двурогий калао — его присутствие считается признаком здоровой лесной экосистемы.
Организация Fauna & Flora работает в Аннамитах с 1990-х годов, содействуя охране лесов региона. По ее данным, длительные наблюдения с помощью фотоловушек показывают, что основными угрозами для дикой природы остаются разрушение и фрагментация среды обитания, а также повсеместное использование силков, способное быстро сокращать численность животных даже в относительно нетронутых лесах.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц
Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.
Антимикробный пептид, вырабатываемый потовыми железами, обладает антивирусной активностью, в частности прицельно подавляя размножение вируса гриппа, показали результаты нового исследования. У некоторых людей концентрация этого вещества в биологических жидкостях от природы повышена, благодаря чему они переносят грипп без симптомов.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
