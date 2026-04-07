Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
7 апреля, 08:47
Рейтинг: +792
Посты: 2388

Не только энергия: китайская солнечная станция на орбите может получить военный потенциал

Согласно китайскому исследованию, спутники солнечной энергетики в будущем могут выполнять двойную роль — служить не только источником энергии, но и средствами радиоэлектронной борьбы. 

Художественное изображение солнечной станции на орбите / © Getty Images
Амбициозные планы Китая по созданию космической солнечной электростанции вновь привлекли внимание после того, как ученые заявили: такая система способна поддерживать военные операции, включая контроль коммуникаций и ведение электронного противоборства.

Концепт предполагает создание гигантской орбитальной инфраструктуры, собирающей солнечную энергию в космосе и передающей ее на Землю с помощью узконаправленных микроволновых лучей. Обычно подобные системы рассматриваются как перспективные источники чистой энергии, однако исследователи отмечают: при адаптации для оборонных задач эта же технология может обеспечить и стратегические возможности иного рода.

В недавней работе китайского ученого Дуань Баояня, профессора Сидяньского университета и одного из ведущих архитекторов программы «Чжури» («следующий за Солнцем»), предлагается обновленная архитектура проекта. Согласно докладу, модернизированная система сможет выполнять сразу несколько функций — «связь, навигацию, разведку, подавление и дистанционное управление» — наряду с основной задачей передачи энергии из космоса.

Как сообщило издание South China Morning Post, система опирается на чрезвычайно узкие и точно управляемые микроволновые лучи, способные передавать энергию с орбиты на наземные приемники на больших расстояниях. Хотя технология разрабатывается для эффективной передачи энергии, те же возможности формирования луча теоретически позволяют воздействовать на системы связи — например, глушить сигналы или, наоборот, защищать военные каналы.

Эта технология относится к концепту космической солнечной энергетики, предусматривающей сбор солнечного излучения на орбите, где оно практически непрерывно и не зависит от погоды или смены дня и ночи. Полученная энергия преобразуется в электричество, а затем передается на Землю беспроводным способом — обычно с помощью микроволн или лазеров.

Исследователи подчеркивают, что такие системы способны вырабатывать значительно больше энергии на единицу площади, чем наземные солнечные станции, поскольку орбитальные панели не сталкиваются с потерями в атмосфере и облачностью.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.

В человеческом поту обнаружили ключевой фактор врожденной устойчивости к симптомам гриппа

Антимикробный пептид, вырабатываемый потовыми железами, обладает антивирусной активностью, в частности прицельно подавляя размножение вируса гриппа, показали результаты нового исследования. У некоторых людей концентрация этого вещества в биологических жидкостях от природы повышена, благодаря чему они переносят грипп без симптомов.

Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Антон Ершов
19 минут назад
Момент не понятен: если больше показателен текст, а не музыкальная часть, то это не бьётся с тем, что "более умные" выбирают иностранный язык. Даже

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Андрей Гаврилов
23 минуты назад
(продолжение) Потому что солнечная энергетика на земле итак самая дешёвое, а мы рассматриваем гораздо более дешёвую солнечную энергетику в

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Андрей Гаврилов
23 минуты назад
Denis, это всё ещё ложные пресуппозиции у вас. Солнечная батарея в космосе 1) дешевле — ей не требуется такая защита от погодных явлений (град, пыль),

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Noah Hyor
29 минут назад
Главное на других напасть и заставить сдать все ресурсы и оружие, а самим можно делать все

В США стартовало строительство первой за десятилетия шахты для новой ядерной ракеты

Илья Кравченко
30 минут назад
Ваня, иди дальше под стол к Пупкину делать, ему приятно, сидя на коленках, как вы все zусские любите, говорю как беларус....

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Иван Семёнов
36 минут назад
Гарри, вилы, лопаты и "малюсенькая" помощь союзников (где б вы без неё были).

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Вася васин
37 минут назад
И где мои деньги? У олигархов и чиновников.

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Jora Bayramow
38 минут назад
54 года назад? С тех времён, даже облететь вокруг Луны ныне проблема для космонавтики.

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Autotrade222
41 минута назад
glom2003, ага, еще хворост бесплатно собирать. 😂

Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

Zeptor Riz
44 минуты назад
Хальвдан, атеизм это религия?) тебя в классе коррекции сколько раз на второй год оставляли?

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

богдан поклонов
45 минут назад
Дмитрий, представляешь в отличии от Киева тут есть свет

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

богдан поклонов
46 минут назад
Гарри, по данным UkraineWarLosses потери 1:1.1, 136 тысяч ВС РФ, 168 тысяч у свинофермы

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

ART YARD
2 часа назад
Andrey, добавьте, что желающие могут сами это увидеть в павильоне Биотехнологии на ВДНХ. Очень красивое зрелище, 3 раза ходил.

Почти как в «Аватаре»: китайские исследователи создали растения, светящиеся в темноте

Постоянный
2 часа назад
Валерий, ну благодаря гласности и перестройке же. Спасибо мишке горбатому. Страну растащили по углам, а потом ещё в каждой стране все растащили по

Сборка экспериментального X-65 вышла на завершающую стадию

F Gg
2 часа назад
Это звучит как отличное введение в веб-разработку! Создание веб-страницы с нуля приносит огромное удовлетворение. Если вам интересно её

Строчка за строчкой

Владимир Байбиков
2 часа назад
Столетие за столетием люди приплывали, чтобы добывать и разделывать моллюсков... Бесчисленные раковины свидетельствовали им, что многие поколения

Археологи обнаружили 1200-летний остров из раковин моллюсков, съеденных древними жителями Фиджи

F Gg
2 часа назад
Wow, that's a huge potential miscalculation! Makes you wonder what else we're missing. Speaking of getting lost, I sometimes feel that way navigating city streets. Anyone else unwind with a quick round of Escape Road 3 online game after a long day?

Ученые, возможно, ошиблись при подсчете численности населения Земли

Владимир Байбиков
3 часа назад
Прекрасная статья и очень хорошая новость. Стал известен один из механизмов естественного иммунитета, работающий и против вирусов. Когда-то можно

В человеческом поту обнаружили ключевой фактор врожденной устойчивости к симптомам гриппа

Руслан Горданов
3 часа назад
Денис, полностью согласен 👍🏼

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Руслан Горданов
3 часа назад
Александр, 🤣🤣🤣

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

