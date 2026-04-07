Не только энергия: китайская солнечная станция на орбите может получить военный потенциал

Согласно китайскому исследованию, спутники солнечной энергетики в будущем могут выполнять двойную роль — служить не только источником энергии, но и средствами радиоэлектронной борьбы.

Амбициозные планы Китая по созданию космической солнечной электростанции вновь привлекли внимание после того, как ученые заявили: такая система способна поддерживать военные операции, включая контроль коммуникаций и ведение электронного противоборства.

Концепт предполагает создание гигантской орбитальной инфраструктуры, собирающей солнечную энергию в космосе и передающей ее на Землю с помощью узконаправленных микроволновых лучей. Обычно подобные системы рассматриваются как перспективные источники чистой энергии, однако исследователи отмечают: при адаптации для оборонных задач эта же технология может обеспечить и стратегические возможности иного рода.

В недавней работе китайского ученого Дуань Баояня, профессора Сидяньского университета и одного из ведущих архитекторов программы «Чжури» («следующий за Солнцем»), предлагается обновленная архитектура проекта. Согласно докладу, модернизированная система сможет выполнять сразу несколько функций — «связь, навигацию, разведку, подавление и дистанционное управление» — наряду с основной задачей передачи энергии из космоса.

Как сообщило издание South China Morning Post, система опирается на чрезвычайно узкие и точно управляемые микроволновые лучи, способные передавать энергию с орбиты на наземные приемники на больших расстояниях. Хотя технология разрабатывается для эффективной передачи энергии, те же возможности формирования луча теоретически позволяют воздействовать на системы связи — например, глушить сигналы или, наоборот, защищать военные каналы.

Эта технология относится к концепту космической солнечной энергетики, предусматривающей сбор солнечного излучения на орбите, где оно практически непрерывно и не зависит от погоды или смены дня и ночи. Полученная энергия преобразуется в электричество, а затем передается на Землю беспроводным способом — обычно с помощью микроволн или лазеров.

Исследователи подчеркивают, что такие системы способны вырабатывать значительно больше энергии на единицу площади, чем наземные солнечные станции, поскольку орбитальные панели не сталкиваются с потерями в атмосфере и облачностью.