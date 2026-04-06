Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых

Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых / © Visual Capitalist

После мирового финансового кризиса 2008 года США, Китай и Европа двигались по совершенно разным траекториям заимствований. В то время как Европа удерживала рост долга в относительно сдержанных рамках, и США, и Китай наращивали его быстрыми темпами — особенно после 2020 года.

График выше отражает динамику годовых объемов государственного долга США, ЕС и Китая с 1995 по 2025 год в текущих долларах США (без учета инфляции) на основе данных Международного валютного фонда.

К 2025 году государственный долг Китая достиг 18,7 триллиона долларов, впервые превысив показатель ЕС в 17,6 триллиона долларов. Этот перелом наглядно демонстрирует, насколько стремительно росли заимствования Китая за последние два десятилетия.

В 2008 году государственный долг США составлял 10,9 триллиона долларов — почти на уровне ЕС с его 10,7 триллиона. К 2025 году он вырос до 38,3 триллиона долларов, превысив европейский показатель на 20,7 триллиона.

Долг Китая, увеличившись с 1,2 триллиона долларов в 2008 году, рос в среднем примерно на 17% в год — достаточно быстро, чтобы менее чем за два десятилетия обогнать ЕС.

С 2008 года государственный долг США увеличивался в среднем на 7,7% ежегодно, тогда как в ЕС рост составлял около 3% в год.

Более медленный рост долга в ЕС частично объясняется слабой номинальной динамикой экономики по сравнению с США и Китаем. Однако это также следствие более жестких бюджетных ограничений, введенных после европейского долгового кризиса, пик которого пришелся на 2010–2012 годы.

В отличие от этого, рост долга Китая был обусловлен расширением кредитования, масштабными инфраструктурными инвестициями и стимулирующей ролью государства в экономике.

США же сочетали заимствования периода кризисов с устойчивыми бюджетными дефицитами, особенно после 2020 года, что позволило долгу значительно превысить европейский уровень. При меньших фискальных ограничениях на федеральном уровне Вашингтон сохранял более высокие уровни расходов — именно поэтому государственный долг США сегодня значительно превосходит показатели как Китая, так и ЕС.