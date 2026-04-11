  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
11 апреля, 09:00
Рейтинг: +798
Посты: 2394

Пять военных самолетов с наибольшей дальностью полета

Самолеты с наибольшей дальностью в военной авиации — это, как правило, транспортники, танкеры и схожие машины. Чтобы избежать однообразного списка, здесь представлены наиболее дальнобойные представители разных классов. Сравнение ведется по перегонной дальности — то есть максимальной дистанции при отсутствии груза и вооружения, когда самолет заправлен топливом по максимуму.

Сообщество
# авиация
# оружие
# самолёты
Су-34 / © Wikimedia Commons
Важно понимать: в реальных боевых условиях фактическая дальность всегда существенно ниже заявленной. Кроме того, сами методы расчета могут отличаться от страны к стране, что вносит определенные искажения. Ниже — самолеты, обладающие наибольшей заявленной перегонной дальностью в своих категориях.

В категории истребителей (включая истребители-бомбардировщики) лидерство принадлежит Су-34. При использовании трех подвесных топливных баков дальность достигает примерно 7000 километров, без них — примерно 3500-4500 километров.

Ближайший западный аналог — семейство F-15 Eagle, включая F-15E Strike Eagle, которое при аналогичной конфигурации демонстрирует сопоставимые показатели. Китайский Chengdu J-20 также, по оценкам, обладает значительной дальностью, но точные данные остаются неопределенными.

Российские машины выигрывают за счет большого внутреннего запаса топлива и отсутствия жестких требований к малозаметности. ВВС США компенсируют меньшую автономность развитой сетью воздушных танкеров.

Lockheed U-2 («Dragon Lady») / © Wikimedia Commons
U-2 остается самым дальнобойным пилотируемым самолетом-разведчиком. Его заявленная перегонная дальность превышает 11 000 километров, а продолжительность полета может достигать 14 часов и более.

Высота полета около 21 километра позволяет снизить сопротивление воздуха и экономить топливо. Несмотря на уязвимость в условиях войны, U-2 остается полезным в мирное время благодаря низкой стоимости эксплуатации и высокой автономности.

B-52 Stratofortress / © Wikimedia Commons
Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и Ту-95 демонстрируют схожую дальность. Для B-52 она варьируется от 13 800 до более чем 15 800 километров, для Ту-95 — около 15 000 киломтеров.

Оба самолета превосходят по дальности более современные машины, такие как B-1B Lancer или Ту-160, а также малозаметный B-2 Spirit. В перспективе модернизированный B-52J с новыми двигателями сможет преодолеть рубеж в 16 600 километров.

Ан-124 / © Wikimedia Commons
Транспортный гигант Ан-124 обладает одной из наибольших перегонных дальностей среди военных грузовых самолетов — около 15 700 километров.

Для сравнения:

  • C-5M Super Galaxy — около 13 000 километров;
  • C-17 Globemaster III — около 11 500 километров;
  • Xian Y-20 — около 10 000 километров;
  • Airbus A400M Atlas — около 8 800 километров.

Однако важный нюанс: Ан-124 не способен к дозаправке в воздухе, тогда как многие его конкуренты — способны. Это дает им практически неограниченную дальность в реальных условиях.

Airbus A330 MRTT / © Wikimedia Commons
A330 MRTT, вероятно, обладает наибольшей дальностью среди всех пилотируемых военных самолетов на сегодняшний день. Это европейский ответ американскому Boeing KC-46 Pegasus.

Самолет способен не только преодолевать до 16 000 километров, но и передавать до 70 тонн топлива другим машинам во время длительных миссий. Его модернизированная версия получит еще большую экономичность и дальность.

Эти машины демонстрируют, насколько по-разному может достигаться большая дальность — за счет объема топлива, высоты полета, аэродинамики или самого концепта применения. В итоге именно сочетание инженерных решений и тактической роли определяет, кто становится настоящим «дальнобойщиком» в военной авиации.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космический биолог — профессия будущего
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Возможно ли терраформировать Марс?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космическая диета для счастья: как еда на Луне сделает нас здоровее, добрее и умнее
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Искусственный интеллект и космос: как нейросети помогают строить ракеты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Из чего сшит космос – синтетические ткани и композиты на орбите
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Системы спасения космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Как космические технологии меняют жизнь на Земле
Музей криптографии
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Эволюция научных теорий
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Географические вызовы для сельского хозяйства России
Лекторий юного географа
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
10 апреля, 21:13
Александр Березин

Live: возвращение Artemis II на Землю

Космический корабль Orion в рамках миссии Artemis II вернется на нашу планету 11 апреля 2026 года, в 03:07 по московскому времени.

Live
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно