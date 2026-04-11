Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять военных самолетов с наибольшей дальностью полета

Самолеты с наибольшей дальностью в военной авиации — это, как правило, транспортники, танкеры и схожие машины. Чтобы избежать однообразного списка, здесь представлены наиболее дальнобойные представители разных классов. Сравнение ведется по перегонной дальности — то есть максимальной дистанции при отсутствии груза и вооружения, когда самолет заправлен топливом по максимуму.

Су-34 / © Wikimedia Commons

Важно понимать: в реальных боевых условиях фактическая дальность всегда существенно ниже заявленной. Кроме того, сами методы расчета могут отличаться от страны к стране, что вносит определенные искажения. Ниже — самолеты, обладающие наибольшей заявленной перегонной дальностью в своих категориях.

В категории истребителей (включая истребители-бомбардировщики) лидерство принадлежит Су-34. При использовании трех подвесных топливных баков дальность достигает примерно 7000 километров, без них — примерно 3500-4500 километров.

Ближайший западный аналог — семейство F-15 Eagle, включая F-15E Strike Eagle, которое при аналогичной конфигурации демонстрирует сопоставимые показатели. Китайский Chengdu J-20 также, по оценкам, обладает значительной дальностью, но точные данные остаются неопределенными.

Российские машины выигрывают за счет большого внутреннего запаса топлива и отсутствия жестких требований к малозаметности. ВВС США компенсируют меньшую автономность развитой сетью воздушных танкеров.

Lockheed U-2 («Dragon Lady») / © Wikimedia Commons

U-2 остается самым дальнобойным пилотируемым самолетом-разведчиком. Его заявленная перегонная дальность превышает 11 000 километров, а продолжительность полета может достигать 14 часов и более.

Высота полета около 21 километра позволяет снизить сопротивление воздуха и экономить топливо. Несмотря на уязвимость в условиях войны, U-2 остается полезным в мирное время благодаря низкой стоимости эксплуатации и высокой автономности.

B-52 Stratofortress / © Wikimedia Commons

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и Ту-95 демонстрируют схожую дальность. Для B-52 она варьируется от 13 800 до более чем 15 800 километров, для Ту-95 — около 15 000 киломтеров.

Оба самолета превосходят по дальности более современные машины, такие как B-1B Lancer или Ту-160, а также малозаметный B-2 Spirit. В перспективе модернизированный B-52J с новыми двигателями сможет преодолеть рубеж в 16 600 километров.

Ан-124 / © Wikimedia Commons

Транспортный гигант Ан-124 обладает одной из наибольших перегонных дальностей среди военных грузовых самолетов — около 15 700 километров.

Для сравнения:

C-5M Super Galaxy — около 13 000 километров;

C-17 Globemaster III — около 11 500 километров;

Xian Y-20 — около 10 000 километров;

Airbus A400M Atlas — около 8 800 километров.

Однако важный нюанс: Ан-124 не способен к дозаправке в воздухе, тогда как многие его конкуренты — способны. Это дает им практически неограниченную дальность в реальных условиях.

Airbus A330 MRTT / © Wikimedia Commons

A330 MRTT, вероятно, обладает наибольшей дальностью среди всех пилотируемых военных самолетов на сегодняшний день. Это европейский ответ американскому Boeing KC-46 Pegasus.

Самолет способен не только преодолевать до 16 000 километров, но и передавать до 70 тонн топлива другим машинам во время длительных миссий. Его модернизированная версия получит еще большую экономичность и дальность.

Эти машины демонстрируют, насколько по-разному может достигаться большая дальность — за счет объема топлива, высоты полета, аэродинамики или самого концепта применения. В итоге именно сочетание инженерных решений и тактической роли определяет, кто становится настоящим «дальнобойщиком» в военной авиации.