Гиганты неба: пять пассажирских самолетов с рекордным размахом крыла
От гигантских самолетов до новейших широкофюзеляжных лайнеров — стремление к максимальной топливной эффективности и грузоподъемности заставляет авиастроителей с каждым поколением увеличивать размах крыла. Ниже представлены пять пассажирских самолетов со значительным размахом крыла, которые сегодня поднимаются в небо.
Airbus A350-1000. Размах крыла: 64,8 метра. Крупнейшая и самая мощная версия семейства A350 — это самолет нового поколения, созданный «с чистого листа» и воплощающий передовые технологии Airbus. Он считается одним из лучших для дальнемагистральных перелетов благодаря высокой топливной эффективности, обеспеченной композитной конструкцией и двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97.
Авиакомпания Qantas готовится запустить самый длинный в мире регулярный рейс — из Австралии в Великобританию. Специальная версия A350-1000ULR сможет находиться в воздухе более 22 часов.
Помимо дальности и экономичности, самолет предлагает один из лучших пассажирских опытов: давление в салоне соответствует высоте около 1800 метров (вместо традиционных 2400 метров), воздух полностью обновляется каждые несколько минут, а уровень шума снижен. Светодиодная подсветка имитирует естественный цикл дня и ночи, снижая усталость. Крупнейший оператор — Qatar Airways.
Boeing 777-300ER. Размах крыла: 64,8 метра. Этот самолет фактически положил конец эпохе четырехдвигательных пассажирских лайнеров. До появления Boeing 787 Dreamliner он был самым продаваемым широкофюзеляжным самолетом в истории.
Ранее для перелетов через океан с 300+ пассажирами требовались четыре двигателя, как у Boeing 747. Однако сочетание огромного крыла и мощных двигателей GE90 позволило 777-300ER выполнять такие рейсы с высокой надежностью.
Boeing 747-8. Размах крыла: 68 метров. Легендарный «Джамбо» остается одним из крупнейших самолетов в эксплуатации, хотя его производство завершилось в 2023 году. Рост цен на топливо и обслуживание постепенно вытесняет его из пассажирских перевозок.
Тем не менее, некоторые авиакомпании продолжают использовать этот культовый двухпалубный лайнер. Более того, грузовая версия 747-8F остается крайне востребованной благодаря своей грузоподъемности и уникальной носовой двери.
Boeing 777-9. Размах крыла: 71,8 метра. Флагман семейства 777X известен своими гигантскими размерами. Главная инновация — складывающиеся законцовки крыла, позволяющие эксплуатировать самолет в обычных аэропортах несмотря на огромный размах. Новое композитное крыло повышает эффективность, снижая расход топлива примерно на 20%.
Самолет оснащен крупнейшими в мире реактивными двигателями GE9X, диаметр вентилятора которых сопоставим с шириной фюзеляжа Boeing 737. Интерьер унаследовал решения от 787: большие иллюминаторы, повышенную влажность и более просторный салон.
Airbus A380-800. Размах крыла: 79,75 метра. Несмотря на прекращение производства в 2021 году, A380 остается абсолютным рекордсменом по размаху крыла. После временного спада спроса во время пандемии самолет вновь набирает популярность.
Это единственный лайнер с двумя полноценными пассажирскими палубами. Обычно он перевозит около 500 пассажиров, но может вмещать более 800 в экономической компоновке.
Несмотря на размеры, A380 отличается низким уровнем шума и высокой плавностью полета. Он стал испытательной платформой для многих технологий, позже применённых в Airbus A350.
Крупнейший оператор — Emirates, владеющий более чем сотней таких самолетов. Поскольку прямой замены A380 не существует, авиакомпания планирует эксплуатировать их как минимум до 2040-х годов.
Эти самолеты наглядно демонстрируют, как рост размеров крыла становится ключевым фактором эффективности современной авиации. За каждым дополнительным метром размаха стоят не только инженерные достижения, но и борьба за экономию топлива, дальность и грузоподъемность — три столпа современной гражданской авиации.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
