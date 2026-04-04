  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
4 апреля, 08:40
Рейтинг: +789
Посты: 2383

Долгожители неба: пять военных самолетов, которые летают дольше всех

Долговечность боевых самолетов — это вовсе не признак застоя в современной воздушной войне, а скорее свидетельство избыточного запаса прочности и инженерной философии, ставившей во главу угла надежность и живучесть, а не эффективность или простоту. 

Сообщество
# авиация
# оружие
# Россия
# самолёты
# США
Boeing KC-135 Stratotanker / © Department of Defense
Boeing KC-135 Stratotanker. Ввод в эксплуатацию: 1957 год. Почти 70 лет KC-135 остается основным самолетом дозаправки ВВС США. Несмотря на постепенную замену на Boeing KC-46 Pegasus, он, как ожидается, будет летать вплоть до 2030-х годов. Созданный на базе одного из первых в мире реактивных лайнеров Boeing 707, KC-135 — настоящий «динозавр неба», но при этом критически важный элемент не только для США, но и для их союзников по всему миру.

Глобальная сеть дозаправки в воздухе позволяет, например, истребителям F-22 Raptor перелетать из Аляски в Японию, поддерживая сверхзвуковую скорость.

Lockheed U-2 («Dragon Lady») / © Department of Defense
Lockheed U-2 («Dragon Lady»). Ввод в эксплуатацию: 1956 год. Даже в 2026 году U-2 остается одним из самых сложных самолетов в мире — как физически, так и технически. Он служит своеобразным мостом между классической аэрофотосъемкой и цифровой войной. Несмотря на развитие спутников и беспилотников, его уникальные характеристики сохраняют его в строю. U-2 летает на высотах свыше 21 километра.

Хотя внешне самолет почти не изменился с 1950-х, его оборудование постоянно модернизируется. Благодаря модульной архитектуре сенсоров его можно быстро адаптировать под новые задачи. В отличие от дронов, U-2 способен нести до 2,3 тонн оборудования — от разведывательных систем до радаров — и даже выступать «узлом данных», связывая самолеты разных поколений, включая F-35 Lightning II.

Lockheed Martin C-130 Hercules / © Department of Defense
Lockheed Martin C-130 Hercules. Ввод в эксплуатацию: 1956 год. C-130 — рекордсмен по длительности непрерывного производства среди военных самолетов. Его используют более 70 стран — от перевозки грузов до радиоэлектронной борьбы и тушения пожаров.

Главное достоинство — универсальность. Самолет способен взлетать и садиться на неподготовленные полосы, где большинство транспортников просто не смогут работать. Его конструкция позволяет быстро загружать технику, десант и грузы.

Ту-95 / © Department of Defense
Ту-95. Ввод в эксплуатацию: 1956 год. Ту-95 — единственный оставшийся в строю стратегический бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями. Он считается ключевым носителем крылатых ракет в России уже почти 70 лет.

Модернизированные версии способны нести ракеты дальностью более 5000 километров, что позволяет атаковать цели, не входя в зону ПВО. Несмотря на «возраст», большинство используемых машин построены в 1980–1990-х годах.

Boeing B-52 Stratofortress / © William Lewis / Air Force
Boeing B-52 Stratofortress. Ввод в эксплуатацию: 1955 год. B-52 уже более 70 лет остается основой стратегической авиации США и, по прогнозам, прослужит до 2050 года, приблизившись к столетнему сроку службы. Благодаря прочной конструкции и огромной боевой нагрузке (до 32 тонн) он переживет даже более современные самолеты.

Сегодня B-52 превращается в «ракетный грузовик», дополняя такие машины, как Northrop Grumman B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider. Он способен применять практически любое вооружение. Благодаря дозаправке в воздухе его дальность ограничена лишь выносливостью экипажа. Самолет может часами патрулировать район боевых действий, нанося точечные удары.

Все эти машины появились еще в начале холодной войны, но со временем превратились в модульные «платформы», несущие на себе современные технологии. В эпоху одноразовой техники они выжили благодаря последовательной модернизации: физическая оболочка самолета остается прежней, тогда как его «цифровой мозг» постоянно развивается. Бортовая электроника, сенсоры и двигатели этих «летающих реликтов» были обновлены для соответствия угрозам XXI века — и, как ожидается, прослужат еще многие десятилетия.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Профессия — инженер в области искусственного интеллекта
Музей криптографии
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Человек в экстремальной среде обитания: от океана до космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Сравнительная мифология
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Атлантида Каспийского моря: как нашли затерянный город
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Ускорители частиц — машины, помогающие людям
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как создаются лекарства: от идеи до аптеки
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Космические профессии: как спасают космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Информатика: обработка информации, алгоритмы, нейросети
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

31 марта, 12:11
Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Вячеслав Богданов
6 минут назад
Почему-то упиндосов всегда возникают проблемы с туалетом... Везде. ))))

У астронавтов «Артемиды II» возникли проблемы с туалетом

Andrei Andrei
43 минуты назад
В Германии с 2004 г.цены поднялись в 3-4 раза, а зарплата 1/4 . То что раньше покупал за 5€, сейчас 15€. Вот и думайте.

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Ранель Хузин
52 минуты назад
Dft, к счастью это бот, не помогайте подобным, я уже третье абсолютно такое же сообщение вижу, спамят в комментах, не ведитесь

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Глеб Ширяев
56 минут назад
Алекс, что мешает? Много чего... например, войны развязанные амбициозными личностями, в руках которых все ресурсы. Например, стоимость миссии Луна-25

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Sergey Martyn
1 час назад
Spaceship full of shit, вернее Spaceshit.

У астронавтов «Артемиды II» возникли проблемы с туалетом

Алексей Филиппов
1 час назад
Судя по инфографику, Китай за Россию впрягаться не будет

Рейтинг: куда Китай инвестировал больше всего за последние 20 лет

Иван Колупаев
1 час назад
Марина, на хорошо унавоженную почву упала вот и проросла. В сущности неплохой тест на адекватность эта теория. И что 57% россиян в нее верят новость

У астронавтов «Артемиды II» возникли проблемы с туалетом

Аполлон
2 часа назад
на хлеб денег нет а на интернет есть . забавно

Китай испытал самый тяжелый в мире грузовой беспилотник массой семь тонн с дальностью до 3000 километров

Владимир Владимиров
2 часа назад
Сергей, так рыба меч же развивает такую скорость только на короткое время, хотя это действительно очень быстро для водной среды. А обычный темп ее

Инфографика: самые быстрые сухопутные животные в мире

Сергей S.
2 часа назад
Павел, световой день это единица измерения расстояния и равна она расстоянию за которые свет в вакууме проходит за одни земные сутки.. Примерно 26

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Alex Kim
2 часа назад
Враньё, в регионах все как и прежде, стабильный спад и ни какого роста.

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Anjey M
2 часа назад
МакСим, а статью прочитать не судьба? Там написано : порция кофе из расчета 10.6г молотого кофе на чашку. Это стандартный эспрессо на основе которого

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Super Admin
2 часа назад
Игорь, дроп нужен. доки сканируй и доступ к госуслугам кидай в лс. 1000р заплачу.

Авиакомпания заказала рекордное количество пассажирских сверхзвуковых авиалайнеров Overture

Павел Минаков
3 часа назад
Световой день это время от рассвета до заката, а то, что вы называете световым днем, это световые сутки, неучи.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

ulogin_facebook_2041589242818036
3 часа назад
Иван, я не про сумасшедших. Они одни и те же здесь и "там". Но "там" ещё есть те, кто создаёт и запускает "Вояджеры", "«Кассини-Гюйгенс», невероятный

У астронавтов «Артемиды II» возникли проблемы с туалетом

Максим Зинченко
4 часа назад
Вчера стало известно о Завершении Аванпроекта по Разроботке Ядерного Буксира из заявлений нового главы Роскосмоса Дмитрия Баканова Я про

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Николай Писаревский
4 часа назад
Алекс, а толку от него? Он ничем не лучше Вояджера будет. Быстрее не полетит. И не долетит он никогда. Вояджер летит десятилетиями, и полетел

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

таоатата аььаьаь
4 часа назад
Михаил, Мы находимся в интернете, напоминаю, если тебя для пользования этим сайтом нужно вставить свое реальное имя и фамилию - то ты очень

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Артём Бабахян
4 часа назад
Алекс, за 50 лет не изобрели принципиально ничего нового в плане ускорения. Те же ракетные двигатели, только эффективнее. До ближайшей звёзды грубо 4

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Сергей Сошнин
4 часа назад
Игорь, отвечаю и разоблочаю что ты мошеник,звонишь в грузотакси и предлогаешь свои услуги по переноске, всё,жди.Позвонит деспечер и на закз своим

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно