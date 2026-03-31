Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
31 марта, 09:00
Рейтинг: +101
Посты: 174

Инфографика: как выглядит ситуация с безработицей в Европе сегодня

Европейский рынок труда в 2026 году демонстрирует две совершенно разные картины. В одних странах по-прежнему сохраняется высокий уровень безработицы, тогда как другие уже приблизились к состоянию практически полной занятости.

Рынок труда Европы в 2026 году / © Visual Capitalist
Рынок труда Европы в 2026 году / © Visual Capitalist

На карте выше представлены уровни безработицы по Европе на январь 2026 года, основанные на данных Eurostat, а также национальных статистических служб России, Швейцарии и Великобритании.

Контраст разителен: Финляндия (10,2%) и Испания (9,8%) возглавляют рейтинг, тогда как Россия (2,2%), Болгария (3,1%) и Польша (3,1%) находятся в его нижней части.

Помимо Финляндии и Испании, несколько крупных европейских экономик также значительно превышают средний показатель по Европе. Франция и Греция (по 7,7%) входят в число лидеров по уровню безработицы, что подчеркивает сохраняющиеся структурные проблемы в ряде стран региона.

В этих экономиках замедленный рост и особенности устройства рынка труда не позволяют быстро сократить безработицу до уровня сопоставимых стран. Франция — наглядный пример: она уверенно остается в группе стран с высоким уровнем безработицы в Европе.

Даже на фоне улучшения ситуации в других странах эти экономики продолжают отставать от большей части континента.

Франция далеко не единственная страна, сталкивающаяся с этой проблемой. Ее южные соседи давно испытывают схожие трудности, хотя и добились заметного прогресса со времен кризиса еврозоны, который серьезно ударил по их экономике в 2008–2014 годах.

Сегодня уровень безработицы в Испании составляет 9,8% — это второй показатель в Европе после Финляндии (10,2%). Лишь недавно стране удалось опуститься ниже отметки в 10% впервые с начала кризиса 2008 года. При этом испанская экономика переживает нынешний кризис роста в Европе лучше многих других, чему способствуют значительные государственные инвестиции и поддержка со стороны ЕС.

В то же время Италия демонстрирует результат лучше среднего по Европе — уровень безработицы составляет 5,1% на январь 2026 года. Третья по величине экономика ЕС также заметно укрепила свой рынок труда после кризиса еврозоны. Например, хотя безработица среди молодежи остается высокой — около 20%, — это все же вдвое ниже примерно 40%, зафиксированных в 2014 году, на завершающем этапе кризиса.

В ряде стран, не входящих в Европейский союз, уровень безработицы находится на более низком уровне. Великобритания (5,2%) близка к среднеевропейскому показателю, тогда как Норвегия (4,5%) и Швейцария (3,2%) демонстрируют более благоприятную ситуацию по сравнению со многими странами ЕС.

Особенно выделяется Россия с показателем 2,2% — это самый низкий уровень безработицы среди крупных европейских экономик. В совокупности эти данные подчеркивают главный вывод: рынок труда в Европе развивается неравномерно — различия между странами не сокращаются, а, напротив, усиливаются.

Методика учёта безработицы в России коренным образом отличается от европейской. По факту раз так в 5-10 выходит. 2,2% это смех, а не фактическая безработица в России.
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
