Инфографика: как выглядит ситуация с безработицей в Европе сегодня

Европейский рынок труда в 2026 году демонстрирует две совершенно разные картины. В одних странах по-прежнему сохраняется высокий уровень безработицы, тогда как другие уже приблизились к состоянию практически полной занятости.

Рынок труда Европы в 2026 году / © Visual Capitalist

На карте выше представлены уровни безработицы по Европе на январь 2026 года, основанные на данных Eurostat, а также национальных статистических служб России, Швейцарии и Великобритании.

Контраст разителен: Финляндия (10,2%) и Испания (9,8%) возглавляют рейтинг, тогда как Россия (2,2%), Болгария (3,1%) и Польша (3,1%) находятся в его нижней части.

Помимо Финляндии и Испании, несколько крупных европейских экономик также значительно превышают средний показатель по Европе. Франция и Греция (по 7,7%) входят в число лидеров по уровню безработицы, что подчеркивает сохраняющиеся структурные проблемы в ряде стран региона.

В этих экономиках замедленный рост и особенности устройства рынка труда не позволяют быстро сократить безработицу до уровня сопоставимых стран. Франция — наглядный пример: она уверенно остается в группе стран с высоким уровнем безработицы в Европе.

Даже на фоне улучшения ситуации в других странах эти экономики продолжают отставать от большей части континента.

Франция далеко не единственная страна, сталкивающаяся с этой проблемой. Ее южные соседи давно испытывают схожие трудности, хотя и добились заметного прогресса со времен кризиса еврозоны, который серьезно ударил по их экономике в 2008–2014 годах.

Сегодня уровень безработицы в Испании составляет 9,8% — это второй показатель в Европе после Финляндии (10,2%). Лишь недавно стране удалось опуститься ниже отметки в 10% впервые с начала кризиса 2008 года. При этом испанская экономика переживает нынешний кризис роста в Европе лучше многих других, чему способствуют значительные государственные инвестиции и поддержка со стороны ЕС.

В то же время Италия демонстрирует результат лучше среднего по Европе — уровень безработицы составляет 5,1% на январь 2026 года. Третья по величине экономика ЕС также заметно укрепила свой рынок труда после кризиса еврозоны. Например, хотя безработица среди молодежи остается высокой — около 20%, — это все же вдвое ниже примерно 40%, зафиксированных в 2014 году, на завершающем этапе кризиса.

В ряде стран, не входящих в Европейский союз, уровень безработицы находится на более низком уровне. Великобритания (5,2%) близка к среднеевропейскому показателю, тогда как Норвегия (4,5%) и Швейцария (3,2%) демонстрируют более благоприятную ситуацию по сравнению со многими странами ЕС.

Особенно выделяется Россия с показателем 2,2% — это самый низкий уровень безработицы среди крупных европейских экономик. В совокупности эти данные подчеркивают главный вывод: рынок труда в Европе развивается неравномерно — различия между странами не сокращаются, а, напротив, усиливаются.