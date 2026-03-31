Инфографика: как выглядит ситуация с безработицей в Европе сегодня
Европейский рынок труда в 2026 году демонстрирует две совершенно разные картины. В одних странах по-прежнему сохраняется высокий уровень безработицы, тогда как другие уже приблизились к состоянию практически полной занятости.
На карте выше представлены уровни безработицы по Европе на январь 2026 года, основанные на данных Eurostat, а также национальных статистических служб России, Швейцарии и Великобритании.
Контраст разителен: Финляндия (10,2%) и Испания (9,8%) возглавляют рейтинг, тогда как Россия (2,2%), Болгария (3,1%) и Польша (3,1%) находятся в его нижней части.
Помимо Финляндии и Испании, несколько крупных европейских экономик также значительно превышают средний показатель по Европе. Франция и Греция (по 7,7%) входят в число лидеров по уровню безработицы, что подчеркивает сохраняющиеся структурные проблемы в ряде стран региона.
В этих экономиках замедленный рост и особенности устройства рынка труда не позволяют быстро сократить безработицу до уровня сопоставимых стран. Франция — наглядный пример: она уверенно остается в группе стран с высоким уровнем безработицы в Европе.
Даже на фоне улучшения ситуации в других странах эти экономики продолжают отставать от большей части континента.
Франция далеко не единственная страна, сталкивающаяся с этой проблемой. Ее южные соседи давно испытывают схожие трудности, хотя и добились заметного прогресса со времен кризиса еврозоны, который серьезно ударил по их экономике в 2008–2014 годах.
Сегодня уровень безработицы в Испании составляет 9,8% — это второй показатель в Европе после Финляндии (10,2%). Лишь недавно стране удалось опуститься ниже отметки в 10% впервые с начала кризиса 2008 года. При этом испанская экономика переживает нынешний кризис роста в Европе лучше многих других, чему способствуют значительные государственные инвестиции и поддержка со стороны ЕС.
В то же время Италия демонстрирует результат лучше среднего по Европе — уровень безработицы составляет 5,1% на январь 2026 года. Третья по величине экономика ЕС также заметно укрепила свой рынок труда после кризиса еврозоны. Например, хотя безработица среди молодежи остается высокой — около 20%, — это все же вдвое ниже примерно 40%, зафиксированных в 2014 году, на завершающем этапе кризиса.
В ряде стран, не входящих в Европейский союз, уровень безработицы находится на более низком уровне. Великобритания (5,2%) близка к среднеевропейскому показателю, тогда как Норвегия (4,5%) и Швейцария (3,2%) демонстрируют более благоприятную ситуацию по сравнению со многими странами ЕС.
Особенно выделяется Россия с показателем 2,2% — это самый низкий уровень безработицы среди крупных европейских экономик. В совокупности эти данные подчеркивают главный вывод: рынок труда в Европе развивается неравномерно — различия между странами не сокращаются, а, напротив, усиливаются.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
