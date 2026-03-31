Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Саудовской Аравии показали, как выглядит стройплощадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»
Свежий видеоролик, появившийся в соцсети Х, продемонстрировал, что на строительной площадке 170-километрового мегапроекта «Зеркальная линия» (The Line) в Саудовской Аравии остановлены все работы.
На кадрах видео больше не видно строительной техники, хотя уже выполненные объемы выглядят внушительно. На представленном видеоролике показан участок протяженностью около 2,4 километра — именно здесь планировалось разместить первые три сегмента будущего города.
Проект задумывался как модульная система: каждый участок длиной примерно 800 метров. Завершение первых двух модулей было намечено на 2030 год. При этом на строительство одного такого сегмента требуется порядка семи миллионов тонн стали и около 5,5 миллиона кубометров бетона.
По последним данным, власти Эр-Рияда признали слабые стороны этого крайне амбициозного замысла. В результате проект могут переориентировать — вместо линейного города рассматривается создание крупного хаба для дата-центров в рамках стратегии принца Мухаммеда по превращению страны в одного из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта.
Эти коррективы происходят на фоне стремления властей ужесточить контроль над государственными расходами: после десятилетия масштабных инвестиций ликвидность сокращается, а цены на нефть остаются умеренными.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии