В Саудовской Аравии показали, как выглядит стройплощадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Свежий видеоролик, появившийся в соцсети Х, продемонстрировал, что на строительной площадке 170-километрового мегапроекта «Зеркальная линия» (The Line) в Саудовской Аравии остановлены все работы.

Стройплощадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» в марте 2024 года / © NEOM

На кадрах видео больше не видно строительной техники, хотя уже выполненные объемы выглядят внушительно. На представленном видеоролике показан участок протяженностью около 2,4 километра — именно здесь планировалось разместить первые три сегмента будущего города.

Проект задумывался как модульная система: каждый участок длиной примерно 800 метров. Завершение первых двух модулей было намечено на 2030 год. При этом на строительство одного такого сегмента требуется порядка семи миллионов тонн стали и около 5,5 миллиона кубометров бетона.

По последним данным, власти Эр-Рияда признали слабые стороны этого крайне амбициозного замысла. В результате проект могут переориентировать — вместо линейного города рассматривается создание крупного хаба для дата-центров в рамках стратегии принца Мухаммеда по превращению страны в одного из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта.

Эти коррективы происходят на фоне стремления властей ужесточить контроль над государственными расходами: после десятилетия масштабных инвестиций ликвидность сокращается, а цены на нефть остаются умеренными.