Карта: страны с наибольшим дефицитом воды

В ряде регионов мира потребление воды уже значительно превышает объемы, которые природа способна восполнить.

Карта: страны с наибольшим дефицитом воды / © Visual Capitalist

На этой карте показан уровень водного стресса по странам — он измеряется как соотношение забора пресной воды к объему возобновляемых водных ресурсов. Страны с показателем выше 100% используют больше воды, чем получают естественным путем за год, и вынуждены компенсировать дефицит за счет истощения подземных вод или опреснения морской воды. Данные предоставлены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Вода необходима для сельского хозяйства, промышленности и повседневной жизни, поэтому такие дисбалансы становятся все более значимыми на фоне изменения климата и роста спроса.

В некоторых странах потребление превышает естественные ресурсы в десятки раз.

С большим отрывом лидирует Кувейт, где использование воды достигает 3 850% от объема возобновляемых ресурсов. За ним следуют Объединенные Арабские Эмираты — 1 509,9%, что отражает высокую зависимость от опреснения и невозобновляемых подземных вод.

Страны с высоким водным стрессом сосредоточены преимущественно на Ближнем Востоке и в Северной Африке — регионах с изначально засушливым климатом и медленным естественным восполнением водных запасов. Дополнительное давление создает водоемкое сельское хозяйство.

Саудовская Аравия занимает третье место (974,2%), за ней следуют Ливия (817,1%) и Катар (431%). Даже на менее экстремальном уровне многие страны уже выходят за пределы устойчивого водопользования. Так, Пакистан и Иордания превышают отметку в 100% — 110% и 105% соответственно. Китай использует 41,5% своих возобновляемых водных ресурсов, а США — 28,2%.

В других регионах ситуация противоположная: Папуа — Новая Гвинея, Боливия и Демократическая Республика Конго обладают огромными запасами воды, но из-за относительно низкого уровня экономического развития водный стресс там практически отсутствует. Например, на территорию ДР Конго приходится 62% бассейна реки Конго — второй по величине речной системы в мире.

Страны, исчерпывающие свои водные ресурсы, вынуждены опираться на невозобновляемые источники. Один из таких методов — добыча ископаемых подземных вод: воду поднимают с больших глубин, однако естественного пополнения водоносных горизонтов за счет осадков не происходит. Эта практика распространена не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в США и Китае.

Государства засушливых регионов, особенно на Ближнем Востоке, также лидируют в развитии технологий опреснения, превращающих морскую воду в питьевую. Этот процесс остается энергоемким и дорогостоящим, однако технологический прогресс делает его все более жизнеспособным и перспективным с инвестиционной точки зрения.

По мере изменения климата и роста потребления доступность воды становится все более жестким ограничением для экономического развития.

Странам, выходящим за пределы своих природных водных возможностей, вероятно, придется расширять мощности по опреснению, жестче управлять спросом или инвестировать в более эффективную инфраструктуру — превращая воду в один из ключевых экономических и стратегических ресурсов ближайших десятилетий.