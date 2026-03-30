Китай может стать новой научной сверхдержавой, обогнав США

За последний год с небольшим администрация Дональда Трампа прошлась по научному финансированию словно бульдозером: было аннулировано более 7 800 исследовательских грантов, из государственных агентств уволены около 25 000 ученых, а также предложены дополнительные сокращения научных бюджетов на десятки миллиардов долларов.

Рендер проекта китайской базы на Луне / © CNSA

Этот удар по науке в непропорционально большой степени затронул исследования вакцин, инфекционных заболеваний и других критически важных направлений.

Такая политика может обернуться против самих США. Как показывают недавние прогнозы исследователей научной политики, «война с наукой» способна серьезно подорвать многолетнее лидерство страны в сфере инвестиций в исследования и разработки, удерживаемое со времен окончания Второй мировой войны. Это, в свою очередь, открывает дорогу Китаю, который, напротив, резко увеличивает государственные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тогда как США сокращают их, одновременно сталкиваясь с болезненной «утечкой мозгов».

Как отметило издание The Atlantic, население Китая в четыре раза больше американского и при этом «открыто ориентировано на науку»: страна выпускает вдвое больше специалистов в области естественных наук и почти вдвое больше докторов наук. Разумеется, дело не только в количестве — рост числа научных публикаций сам по себе не гарантирует прорывов. Однако масштаб высокообразованного научного сообщества Китая и объемы проводимых исследований, вероятно, дают ему серьезное преимущество на фоне ослабевающих позиций США.

Оценить, когда именно Китай сможет обойти США и стать ведущей научной сверхдержавой, непросто. Научные достижения нередко получают признание лишь спустя годы, а передовые исследования проходят длительный путь рецензирования и внедрения.

Тем не менее первые признаки уже очевидны. По данным журнала Nature, вклад Китая в индекс Nature Index — который отслеживает ведущие публикации в области естественных и медицинских наук — к концу 2026 года может вдвое превысить американский.

Тем временем правительство Китая в начале месяца пообещало увеличить общие расходы на исследования и разработки как минимум на семь процентов в течение ближайших пяти лет — это означает дополнительные миллиарды долларов ежегодно, которые окажутся в распоряжении ученых.

Особенно наглядным примером служит стремительно развивающаяся космическая программа страны. За последние два десятилетия Китай успешно отправил на поверхность Луны четыре автоматических аппарата и рассчитывает отправить туда первых космонавтов до конца десятилетия.

Этот стремительный рост вызывает обеспокоенность у американских политиков: существует риск, что Китай опередит NASA в новой «лунной гонке». Такая символическая победа может не только закрепить за страной статус ведущей научной державы мира, но и иметь куда более широкие геополитические последствия.