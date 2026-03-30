Китай может стать новой научной сверхдержавой, обогнав США
За последний год с небольшим администрация Дональда Трампа прошлась по научному финансированию словно бульдозером: было аннулировано более 7 800 исследовательских грантов, из государственных агентств уволены около 25 000 ученых, а также предложены дополнительные сокращения научных бюджетов на десятки миллиардов долларов.
Этот удар по науке в непропорционально большой степени затронул исследования вакцин, инфекционных заболеваний и других критически важных направлений.
Такая политика может обернуться против самих США. Как показывают недавние прогнозы исследователей научной политики, «война с наукой» способна серьезно подорвать многолетнее лидерство страны в сфере инвестиций в исследования и разработки, удерживаемое со времен окончания Второй мировой войны. Это, в свою очередь, открывает дорогу Китаю, который, напротив, резко увеличивает государственные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тогда как США сокращают их, одновременно сталкиваясь с болезненной «утечкой мозгов».
Как отметило издание The Atlantic, население Китая в четыре раза больше американского и при этом «открыто ориентировано на науку»: страна выпускает вдвое больше специалистов в области естественных наук и почти вдвое больше докторов наук. Разумеется, дело не только в количестве — рост числа научных публикаций сам по себе не гарантирует прорывов. Однако масштаб высокообразованного научного сообщества Китая и объемы проводимых исследований, вероятно, дают ему серьезное преимущество на фоне ослабевающих позиций США.
Оценить, когда именно Китай сможет обойти США и стать ведущей научной сверхдержавой, непросто. Научные достижения нередко получают признание лишь спустя годы, а передовые исследования проходят длительный путь рецензирования и внедрения.
Тем не менее первые признаки уже очевидны. По данным журнала Nature, вклад Китая в индекс Nature Index — который отслеживает ведущие публикации в области естественных и медицинских наук — к концу 2026 года может вдвое превысить американский.
Тем временем правительство Китая в начале месяца пообещало увеличить общие расходы на исследования и разработки как минимум на семь процентов в течение ближайших пяти лет — это означает дополнительные миллиарды долларов ежегодно, которые окажутся в распоряжении ученых.
Особенно наглядным примером служит стремительно развивающаяся космическая программа страны. За последние два десятилетия Китай успешно отправил на поверхность Луны четыре автоматических аппарата и рассчитывает отправить туда первых космонавтов до конца десятилетия.
Этот стремительный рост вызывает обеспокоенность у американских политиков: существует риск, что Китай опередит NASA в новой «лунной гонке». Такая символическая победа может не только закрепить за страной статус ведущей научной державы мира, но и иметь куда более широкие геополитические последствия.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Квантовые эффекты помогают ученым во множестве сфер, но работать с ними не просто — степень определенности квантового мира концептуально отличается от того, что существует в классической физике. Чтобы подтвердить, что они работают с нужными квантовыми состояниями, физикам приходится постараться.
В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом
Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
26 Февраля, 2015
Спиритические сеансы прошлого
4 Мая, 2023
Темная сторона иммунитета
