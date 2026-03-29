В Юте ученые нашли пресную воду, скрытую под Большим Соленым Озером

В американском штате Юта под Большим Соленым озером обнаружили скрытый резервуар пресной воды. Однако ученые пока не знают, получится ли как-то использовать эту воду.

Ученые снимают показания пьезометра (прибора для измерения давления воды) на тростниковом бугре в заливе Фармингтон Большого Соленого озера / © Brian Maffly, University of Utah

С помощью электромагнитной съемки с вертолета исследователи из Университета Юты (США) обнаружили признаки того, что под поверхностью соленого озера находятся осадочные породы, насыщенные пресной водой. Предположительно, они могут простираться на глубину от трех до четырех километров. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Уровень воды в озере постепенно снижался. На высохшей равнине появились бугры диаметром примерно от 50 до 100 метров, заросшие высокими тростниками, которые достигали высоты до 4,5 метров. Тогда исследователи заметили выходящую под давлением пресную воду. Они задались вопросом, насколько велика эта подземная водная система.

Новое исследование частично помогло ответить на этот вопрос. Съемку с вертолета с подвешенным электромагнитным оборудованием провела канадская геофизическая группа. С помощью этого метода можно измерить электрическое сопротивление пород на глубине примерно до 100 метров. Соленая вода проводит электричество гораздо лучше, чем пресная. Эта разница позволила исследователям определить границу между ними.

Исследователи построили трехмерную модель, которая показала сплошной слой соленой воды толщиной примерно 10–15 метров. Под ним оказался нижний слой, который хуже проводит электричество. Предположительно, там находятся отложения, пропитанные пресной водой.

Ученые пока не знают, на какую территорию простирается пресная вода. Пилотное исследование охватило лишь небольшую часть Большого Соленого озера. Электромагнитные данные позволяют оценить глубину около 100 метров. Оценку в три-четыре километра исследователи получили с помощью метода магнитной инверсии, который использовали для картирования структуры основания водоема. Чтобы подтвердить эту оценку, необходимы дополнительные исследования.

Пресная вода, возможно, поможет решить важную проблему, связанную с озером. Обмельчание водоема обнажило около 2000 квадратных километров высохшего дна. Оно превратилось в источник пыли, которую ветер разносит в населенные районы Юты. Часть этой пыли содержит токсичные металлы.

Ученые полагают, что подземные воды можно использовать для увлажнения высохших участков и подавления пыли. Однако перед реализацией этой идеи исследователи должны понять, не навредит ли откачка воды системе озера.























