В Юте ученые нашли пресную воду, скрытую под Большим Соленым Озером
В американском штате Юта под Большим Соленым озером обнаружили скрытый резервуар пресной воды. Однако ученые пока не знают, получится ли как-то использовать эту воду.
С помощью электромагнитной съемки с вертолета исследователи из Университета Юты (США) обнаружили признаки того, что под поверхностью соленого озера находятся осадочные породы, насыщенные пресной водой. Предположительно, они могут простираться на глубину от трех до четырех километров. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Уровень воды в озере постепенно снижался. На высохшей равнине появились бугры диаметром примерно от 50 до 100 метров, заросшие высокими тростниками, которые достигали высоты до 4,5 метров. Тогда исследователи заметили выходящую под давлением пресную воду. Они задались вопросом, насколько велика эта подземная водная система.
Новое исследование частично помогло ответить на этот вопрос. Съемку с вертолета с подвешенным электромагнитным оборудованием провела канадская геофизическая группа. С помощью этого метода можно измерить электрическое сопротивление пород на глубине примерно до 100 метров. Соленая вода проводит электричество гораздо лучше, чем пресная. Эта разница позволила исследователям определить границу между ними.
Исследователи построили трехмерную модель, которая показала сплошной слой соленой воды толщиной примерно 10–15 метров. Под ним оказался нижний слой, который хуже проводит электричество. Предположительно, там находятся отложения, пропитанные пресной водой.
Ученые пока не знают, на какую территорию простирается пресная вода. Пилотное исследование охватило лишь небольшую часть Большого Соленого озера. Электромагнитные данные позволяют оценить глубину около 100 метров. Оценку в три-четыре километра исследователи получили с помощью метода магнитной инверсии, который использовали для картирования структуры основания водоема. Чтобы подтвердить эту оценку, необходимы дополнительные исследования.
Пресная вода, возможно, поможет решить важную проблему, связанную с озером. Обмельчание водоема обнажило около 2000 квадратных километров высохшего дна. Оно превратилось в источник пыли, которую ветер разносит в населенные районы Юты. Часть этой пыли содержит токсичные металлы.
Ученые полагают, что подземные воды можно использовать для увлажнения высохших участков и подавления пыли. Однако перед реализацией этой идеи исследователи должны понять, не навредит ли откачка воды системе озера.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом
Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
8 Августа, 2014
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
17 Апреля, 2015
Языкария: сумасшедшие порождения слова
