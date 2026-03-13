Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВМС США выбрали новую сверхкрупную автономную подлодку для дальних миссий

Военно-морские силы США выбрали компанию Anduril для участия в программе, направленной на развитие автономных средств подводной войны.

Прототип автономной подводной лодки Dive-XL / © Anduril

В рамках проекта Combat Autonomous Maritime Platform Project (CAMP) компания представит свой прототип сверхкрупного автономного подводного аппарата (XL-AUV) под названием Dive-XL.

Цель инициативы — ускорить создание и развертывание роботизированных подводных аппаратов большой дальности, способных действовать в условиях противодействия на море. Программа отражает растущий интерес США к автономным системам, позволяющим расширить возможности флота, не подвергая риску моряков. Решение принято после демонстрации, подтвердившей выносливость аппарата и его дальность хода в условиях, близких к реальным операциям.

По данным компании Anduril, ее автономные подводные аппараты уже прошли в общей сложности более 42 355 километров и отработали 6 752 часа миссий.

Программа CAMP нацелена на быстрое создание прототипов и последующее внедрение сверхкрупных автономных подводных аппаратов для ВМС США. Такие системы способны перевозить значительную полезную нагрузку и преодолевать большие расстояния под водой.

В течение четырех месяцев после получения контракта Anduril проведет длительную демонстрацию возможностей Dive-XL.

Автономные подводные системы большой дальности способны изменить способы ведения военно-морских операций под водой. Такие аппараты позволяют действовать длительное время и значительно расширяют зону присутствия флота на огромных морских пространствах. Кроме того, они могут интегрироваться с другими кораблями или беспилотными системами.