Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый запуск Starship V3 наметили на начало апреля

Компания SpaceX находится примерно в четырех неделях от первого запуска модернизированной версии транспортной системы Starship, сообщил ее генеральный директор Илон Маск.

Starship V3 во время испытаний / © SpaceX

По словам Маска, компания уже некоторое время готовит версию Starship V3 и рассчитывает провести ее первый испытательный запуск в начале апреля. Этот полет станет двенадцатым испытанием в рамках программы Starship.

Версия V3 предусматривает серьезные изменения как для первой ступени Super Heavy, так и для второй — Ship. В частности, обе ступени стали немного выше, чем в предыдущей версии, используются модернизированные ракетные двигатели Raptor 3, увеличена тяга и эффективность двигателей.

Даже предыдущие версии Starship уже считались самыми крупными и мощными ракетами, когда-либо запускавшимися в космос, а версия V3 должна еще больше повысить эти показатели.

Ранее SpaceX планировала провести первый запуск Starship V3 в конце прошлого года, но тогда на испытательном стенде первый ускоритель Super Heavy V3 получил серьезные повреждения. Из-за этого дебют модернизированной версии пришлось отложить на несколько месяцев, пока компания собирала новую первую ступень.