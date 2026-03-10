Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Опубликованы снимки строительства будущего самого высокого здания Латинской Америки
Новые фотографии демонстрируют ход строительства сверхвысокого небоскреба Torre Rise в городе Монтеррей. Проект разработан компанией Ancore Group, и после завершения строительства здание станет самым высоким в Мексике и вторым по высоте во всем Западном полушарии.
В настоящее время башня достигла примерно 300 метров, постепенно приближаясь к своей проектной высоте 484 метра. Если проект будет реализован полностью, небоскреб станет самым высоким зданием в Латинской Америке. В мировом рейтинге он займет 13-е место среди самых высоких зданий планеты. В Западном полушарии выше него будет только One World Trade Center в Нью-Йорке, высота которого составляет 541 метр.
Прямоугольный по форме небоскреб разрабатывается компаниями Nest и Ancore Group. Архитектурный проект выполнен собственным архитектурным подразделением Ancore под руководством мексиканского архитектора Эстебана Рамоса.
Башня строится рядом с небоскребом Torre Obispado. Этот комплекс, созданный тем же консорциумом, в настоящее время удерживает титул самого высокого здания Латинской Америки — его высота составляет 305,3 метра.
Монтеррей, расположенный в северном мексиканском штате Нуэво-Леон, известен как крупный промышленный центр. По словам девелопера Nest, строительство небоскреба отражает переход города к более плотной городской застройке — что особенно заметно для страны, где мегаполисы традиционно сильно разрастаются вширь.
С архитектурной точки зрения башня отличается от многих современных мексиканских небоскребов, например Mitikah skyscraper, созданного бюро Pelli Clarke & Partners и являющегося самым высоким зданием Мехико.
Вместо плавных и минималистичных форм архитекторы выбрали более выразительный стиль середины XX века. Фасад выполнен из модульной алюминиевой системы стеклянных панелей, напоминающей легендарный небоскреб Torre Latinoamericana, который с 1956 года до 1980-х годов был самым высоким зданием страны. Верхняя часть башни оформлена в скульптурном стиле ар-деко, с массивным шпилем, который дополнительно увеличивает высоту сооружения.
По своей функции Torre Rise задуман как многофункциональный вертикальный город. На 99 этажах разместятся: жилые апартаменты, офисы, торговые площади и гостиничные пространства. На вершине Torre Rise появится смотровая площадка, которая, по мнению девелоперов, станет популярной туристической достопримечательностью — как это часто бывает у небоскребов в Северной и Южной Америке.
Хотя большинство самых высоких зданий Западного полушария расположено в США и Канаде, страны Латинской Америки также активно строят высотные здания. Например, в Бразилии сейчас разрабатывается проект 500-метровой башни, которая в случае реализации может превзойти Torre Rise и стать новым рекордсменом региона.
