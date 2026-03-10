Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
RTX испытала гибридную авиационную установку: двигатель и батареи впервые работали на полной мощности
Американская корпорация RTX достигла важного этапа в разработке гибридно-электрической авиационной силовой установки. Инженеры впервые успешно запустили двигатель и аккумуляторную систему проекта на полной мощности.
Компания рассчитывает, что ее демонстрационный проект Hybrid-Electric Flight Demonstrator позволит добиться повышения топливной эффективности примерно на 30% по сравнению с современными региональными турбовинтовыми самолетами. Успешное испытание может стать шагом к появлению более экономичных и экологичных региональных авиалайнеров.
Электрические авиационные системы обладают рядом преимуществ: высоким крутящим моментом, высокой эффективностью и нулевыми выбросами. Однако у них есть серьезное ограничение — значительно меньшая энергетическая плотность по сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Из-за этого полностью электрические установки пока слишком тяжелые для дальнемагистральных полетов. Поэтому такие компании, как RTX, сосредоточились на региональной авиации, где расстояния меньше и технологии проще внедрять.
Гибридная установка включает:
- тепловой двигатель;
- электромотор мощностью один мегаватт;
- аккумуляторную систему емкостью 200 киловатт-часов.
Во время полета система распределяет нагрузку между компонентами: тепловой двигатель обеспечивает крейсерский режим, электродвигатель помогает во время руления, взлета и набора высоты, используя энергию батарей.
Как отмечают в RTX, традиционные авиационные двигатели обычно преобразуют лишь 30–40% энергии топлива в полезную работу — остальное теряется в виде тепла и трения. Электрические системы, напротив, могут достигать эффективности свыше 90%.
Гибридная силовая установка будет установлена на модифицированный самолет De Havilland Canada Dash 8-100 для проведения будущих летных испытаний.
Чтобы реализовать проект, инженерам пришлось решить несколько серьезных технических задач, включая: снижение массы аккумуляторов и работу с высокими напряжениями. Для уменьшения веса разработчики применили современные композитные материалы, широкозонные полупроводники и магниты высокой плотности.
Гибридно-электрическая силовая установка для регионального самолета требует тысячи аккумуляторных элементов, соединенных в единую систему с высоким напряжением. Это повышает эффективность, но создает и риски — например, перегрев или электрическую дугу, когда электричество вырывается наружу подобно миниатюрной молнии. Чтобы повысить безопасность, инженеры внедрили ряд защитных решений, включая огнестойкий корпус батарей с системой отвода газов.
Важным фактором стало и то, что аккумуляторная система емкостью 200 киловатт-часов уже прошла практические испытания: по данным компании, она использовалась на легком самолете и накопила более 2000 часов полетов без инцидентов.
Следующим этапом станет серия наземных и летных испытаний, которые должны приблизить появление гибридно-электрических самолетов и сделать региональную авиацию более экологичной и экономичной.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Треть века назад Штаты и Мексика подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле. Авторы новой научной работы показали, что это спровоцировало рост войн между бандами и подъем смертности среди молодых мужчин на десятки процентов — но только в тех зонах, которые были интересны картелям. Всего после подписания соглашения в Мексике было убито (оценка с учетом исчезнувших трупов) более 0,85 миллиона человек.
Новые данные показали, что удар зонда DART не только изменил орбитальный период небольшого спутника Диморфа вокруг его «родителя» Дидима, но и вызвал небольшое изменение движения всей бинарной системы вокруг Солнца. Эти результаты укрепляют уверенность ученых в том, что технология кинетического удара, при заблаговременном обнаружении опасного объекта, может помочь отклонить потенциально опасный астероид от столкновения с Землей.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
