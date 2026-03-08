Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: в каких странах производят больше всего солнечной и ветровой энергии

Возобновляемая энергетика в последние годы активно развивается во многих странах мира. На инфографике показано, какие государства стали лидерами по производству ветровой и солнечной энергии в 2024 году.

Инфографика: в каких странах производят больше всего солнечной и ветровой энергии / © Maria Fernandez, datapulse

Глобальный спрос на электроэнергию растет, а вместе с ним использование как возобновляемых, так и ископаемых источников. Рост производства энергии из возобновляемых источников во многом связан с развитием солнечной энергетики.

Лидером в этой сфере стал Китай. В 2024 году на страну пришлось почти 40% мировой выработки электроэнергии из ветра и солнца. Хотя по общему показателю Китай значительно опережал другие государства, в энергобалансе страны доля ветра и солнца составила 18%.

Также среди лидеров по производству возобновляемой электроэнергии оказались Соединенные Штаты. Их доля в мировом производстве составила 16,3%. Третье место заняла Индия (4,7%).

На страны Евросоюза пришлось 17,1% мировой выработки солнечной и ветровой энергии. Внутри ЕС выделялась Германия. Хотя ее доля в мире составила 4,6%, внутри самой страны ветер и солнечная энергия обеспечивали 44% всей выработки. Это значительно превзошло средний мировой уровень.