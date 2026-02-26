Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Представлен новый беспилотник, созданный для работы в самых опасных условиях
Разработанный американской компанией Pyka, новый аппарат DropShip способен перевозить значительные объемы грузов или эвакуировать раненых из зон активных боевых действий, не подвергая опасности пилотов и вертолеты стоимостью в десятки миллионов долларов.
По заявлению компании, DropShip призван устранить ключевые ограничения логистики в условиях высокой угрозы.
«DropShip способен решить многие проблемы логистики в оспариваемом пространстве. Когда уровень опасности слишком высок, миссии просто не запускаются, а лица, принимающие решения, оказываются перед невозможным выбором», — говорится в публикации Pyka в LinkedIn.
Компания отмечает, что на протяжении десятилетий критически важные операции, требующие крупных сенсорных систем и мощных средств связи, выполнялись устаревшими беспилотными платформами стоимостью от 10 до 30 миллионов долларов. Сегодня такие аппараты могут быть нейтрализованы средствами, стоящими в разы дешевле.
По оценке Pyka, оборонному ведомству США необходима платформа, способная обеспечить возможности тяжелых систем предыдущих поколений при стоимости и масштабируемости более компактных тактических БПЛА.
Компания также заявляет, что ее система обеспечивает надежную связь в сельских и удаленных районах. Это может способствовать развитию распределенной электронной коммерции, региональных логистических сетей и быстрой доставки критически важных товаров и услуг.
Беспилотник способен обеспечивать устойчивую логистику в условиях оспариваемого или закрытого воздушного пространства, а также интегрирует полезную нагрузку ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка). Система поддерживает ретрансляцию связи независимо от используемых стандартов сигнала.
По утверждению Pyka, дрон может взлетать и садиться там, где отсутствует полноценная взлетно-посадочная полоса — на грунтовых и гравийных покрытиях, выровненных дорогах и других неподготовленных площадках.
Аппарат также может применяться в гуманитарных миссиях, обеспечивая быструю и надёжную доставку помощи при стихийных бедствиях. Кроме того, он способен поддерживать экспедиционную логистику и энергоснабжение в полевых условиях, а также масштабироваться для задач удалённого восстановления и реконструкции инфраструктуры.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Опытные наблюдатели за птицами отличаются не только зорким взглядом. В их мозге происходят изменения — такие же, как при изучении иностранного языка или игре на музыкальном инструменте. Эти изменения могут помочь дольше сохранить ясность ума. К такому выводу пришли авторы нового исследования.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
