Николай Головин
Николай Головин
26 февраля, 09:07
Рейтинг: +321
Посты: 937

Представлен новый беспилотник, созданный для работы в самых опасных условиях

Разработанный американской компанией Pyka, новый аппарат DropShip способен перевозить значительные объемы грузов или эвакуировать раненых из зон активных боевых действий, не подвергая опасности пилотов и вертолеты стоимостью в десятки миллионов долларов.

# авиация
# беспилотники
# США
# технологии
DropShip / © Pyka
DropShip / © Pyka

По заявлению компании, DropShip призван устранить ключевые ограничения логистики в условиях высокой угрозы.

«DropShip способен решить многие проблемы логистики в оспариваемом пространстве. Когда уровень опасности слишком высок, миссии просто не запускаются, а лица, принимающие решения, оказываются перед невозможным выбором», — говорится в публикации Pyka в LinkedIn.

Компания отмечает, что на протяжении десятилетий критически важные операции, требующие крупных сенсорных систем и мощных средств связи, выполнялись устаревшими беспилотными платформами стоимостью от 10 до 30 миллионов долларов. Сегодня такие аппараты могут быть нейтрализованы средствами, стоящими в разы дешевле.

По оценке Pyka, оборонному ведомству США необходима платформа, способная обеспечить возможности тяжелых систем предыдущих поколений при стоимости и масштабируемости более компактных тактических БПЛА.

Компания также заявляет, что ее система обеспечивает надежную связь в сельских и удаленных районах. Это может способствовать развитию распределенной электронной коммерции, региональных логистических сетей и быстрой доставки критически важных товаров и услуг.

Беспилотник способен обеспечивать устойчивую логистику в условиях оспариваемого или закрытого воздушного пространства, а также интегрирует полезную нагрузку ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка). Система поддерживает ретрансляцию связи независимо от используемых стандартов сигнала.

По утверждению Pyka, дрон может взлетать и садиться там, где отсутствует полноценная взлетно-посадочная полоса — на грунтовых и гравийных покрытиях, выровненных дорогах и других неподготовленных площадках.

Аппарат также может применяться в гуманитарных миссиях, обеспечивая быструю и надёжную доставку помощи при стихийных бедствиях. Кроме того, он способен поддерживать экспедиционную логистику и энергоснабжение в полевых условиях, а также масштабироваться для задач удалённого восстановления и реконструкции инфраструктуры.

