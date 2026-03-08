Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Неукрощенная красота природы: 10 отмеченных наградами снимков дикой природы, которые кажутся почти нереальными
Недавно объявленные победители 2025 года в категории «Непрофессиональная съемка дикой природы» премии reFocus Awards представили одни из самых захватывающих кадров этого года. Это не постановочные сцены. Это мгновения, добытые в полевых условиях — от Антарктиды и Африки до Азии, Арктики и обеих Америк.
Пингвин Адели вырывается почти на три метра из ледяных вод Антарктики к айсбергу. Он застыл в воздухе в мгновении, которое будто бросает вызов гравитации — идеально рассчитанный, почти невероятный прыжок.
Одинокая чайка наблюдает за меняющейся береговой линией Восточной Гренландии, тонко отражая экологические изменения и тихую стойкость арктической фауны, приспосабливающейся к отступающим льдам.
Свет, преломляясь в объективе, превращает встречу с дикой природой почти в абстракцию, соединяя движение, цвет и атмосферу в единую выразительную композицию.
Мать-горилла бережно прижимает к себе новорожденного детеныша — образ уязвимости и одновременно надежды для вида, который постепенно восстанавливается благодаря усилиям по сохранению природы.
Отдыхающий леопард кажется расслабленным, но его поза выдает настороженность — напоминание о том, что даже покой в дикой природе наполнен скрытым напряжением.
Молодой орангутан смотрит на человека, создавая мощный, интимный портрет — не драматичный, а по-настоящему личный.
Неожиданное столкновение в воздухе: граклы атакуют полосатую неясыть. В кадре — хаос, движение и незабываемая доля секунды.
Косатки «подглядывают» из норвежских вод, поднимаясь вертикально над поверхностью моря. Их синхронное движение выглядит одновременно грациозным и почти театральным.
Естественная, нежная сцена заботы напоминает: материнство и привязанность сильны и в дикой природе.
Фламинго словно скользит по поверхности туманного озера на рассвете, создавая почти сюрреалистическую иллюзию невесомости.
Другие снимки дикой природы можно посмотреть здесь.
Крошечные окаменелые зубы млекопитающих рода Purgatorius откопали в осадочных породах на территории штата Колорадо. Ранее следы древнейшего родственника приматов попадались палеонтологам только на севере этого континента. Находки доказали раннее распространение эуархонтов в южные широты сразу после исчезновения нептичьих динозавров.
Каждый, кому доводилось держать кошку на руках, знает: если она вдруг сорвется вниз, то почти всегда приземлится на четыре лапы. Это происходит за доли секунды. Тело животного вращается в воздухе и словно само находит правильное положение. Не одно десятилетие ученые пытаются понять, как кошки проделывают этот трюк. Теперь исследователи приблизились к разгадке.
Результаты нового исследования подтвердили, что между сном и обменом веществ существует сложная двусторонняя взаимосвязь. Расчеты показали, что оптимальная продолжительность ночного сна, при которой риск развития инсулинорезистентности — предшественника диабета второго типа — минимален, составляет семь часов и 18 минут, причем не больше и не меньше.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
