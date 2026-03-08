  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
8 марта, 09:18
Рейтинг: +564
Посты: 853

Неукрощенная красота природы: 10 отмеченных наградами снимков дикой природы, которые кажутся почти нереальными

Недавно объявленные победители 2025 года в категории «Непрофессиональная съемка дикой природы» премии reFocus Awards представили одни из самых захватывающих кадров этого года. Это не постановочные сцены. Это мгновения, добытые в полевых условиях — от Антарктиды и Африки до Азии, Арктики и обеих Америк.

«Поза пингвина» / © Mat Bell
«Поза пингвина» / © Mat Bell

Пингвин Адели вырывается почти на три метра из ледяных вод Антарктики к айсбергу. Он застыл в воздухе в мгновении, которое будто бросает вызов гравитации — идеально рассчитанный, почти невероятный прыжок.

«Страж» / © Mats Carduner
«Страж» / © Mats Carduner

Одинокая чайка наблюдает за меняющейся береговой линией Восточной Гренландии, тонко отражая экологические изменения и тихую стойкость арктической фауны, приспосабливающейся к отступающим льдам.

«Преломление света»  / © Scott Robert
«Преломление света»  / © Scott Robert

Свет, преломляясь в объективе, превращает встречу с дикой природой почти в абстракцию, соединяя движение, цвет и атмосферу в единую выразительную композицию.

«Взгляд в будущее» / © Kasey Mueller
«Взгляд в будущее» / © Kasey Mueller

Мать-горилла бережно прижимает к себе новорожденного детеныша — образ уязвимости и одновременно надежды для вида, который постепенно восстанавливается благодаря усилиям по сохранению природы.

«Ленивый леопард» / © St. John Gunn
«Ленивый леопард» / © St. John Gunn

Отдыхающий леопард кажется расслабленным, но его поза выдает настороженность — напоминание о том, что даже покой в дикой природе наполнен скрытым напряжением.

«Борнейский орангутан» / © Dev Kumar
«Борнейский орангутан» / © Dev Kumar

Молодой орангутан смотрит на человека, создавая мощный, интимный портрет — не драматичный, а по-настоящему личный.

«Совиное такси» / © Rebecca DePorte
«Совиное такси» / © Rebecca DePorte

Неожиданное столкновение в воздухе: граклы атакуют полосатую неясыть. В кадре — хаос, движение и незабываемая доля секунды.

«Оркестр косаток» / © Rose Van Der Zwan
«Оркестр косаток» / © Rose Van Der Zwan

Косатки «подглядывают» из норвежских вод, поднимаясь вертикально над поверхностью моря. Их синхронное движение выглядит одновременно грациозным и почти театральным.

«Материнская любовь»  / © Bin Wang 
«Материнская любовь»  / © Bin Wang 

Естественная, нежная сцена заботы напоминает: материнство и привязанность сильны и в дикой природе.

«Прогулки по воде» / ©  Jack James
«Прогулки по воде» / ©  Jack James

Фламинго словно скользит по поверхности туманного озера на рассвете, создавая почти сюрреалистическую иллюзию невесомости.

Другие снимки дикой природы можно посмотреть здесь.

