Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 февраля, 08:41
Кофейные страны становятся слишком жаркими для его выращивания

75% всего кофе в мире производится в пяти странах. Однако эти страны становятся слишком жаркими для выращивания кофейных бобов.

Ветка кофейного дерева / © Malekhanif, ms.wikipedia
Ветка кофейного дерева / © Malekhanif, ms.wikipedia

Кофейные зерна в основном выращивают в регионе, известном как «пояс зерен». Он расположен между тропиком Рака и тропиком Козерога. Для выращивания кофе нужны определенные температуры и уровень осадков. Например, сорт арабика с трудом переносит температуру выше 30 °C. 

Исследователи из Climate Central выяснили, что пять крупнейших стран-производителей кофе ежегодно в среднем сталкиваются с 57 излишне жаркими для кофе днями. 

Авторы подсчитали, сколько дней в регионах выращивания кофе температура превышала 30 °C. Они проанализировали данные с 2021 по 2025 год. После этого исследователи сравнили результат с показателем, который наблюдался бы в мире без выбросов углерода.

Сильнее всего пострадал Сальвадор. По расчетам исследователей, там количество излишне жарких для кофе дней достигло 99. В Бразилии зафиксировали 70 дополнительных дней жары. В Эфиопии этот результат достигал 34 дней.

По словам генерального директора Союза кооперативов фермеров, выращивающих кофе, Деджена Дади, фермеры уже видят последствия сильной жары. Мелкие фермеры производят от 60% до 80% кофе. Однако у них не хватает средств, чтобы противостоять изменениям. Дади утверждает, что правительствам необходимо принять меры по борьбе с изменением климата, чтобы защитить поставки кофе.

