Денис Аветисян
Денис Аветисян
22 февраля, 18:25
Запомнить – не значит скопировать: ИИ и авторское право

В центре внимания - вопрос о том, является ли вывод модели нарушением авторских прав, а не внутреннее представление данных в нейронной сети.

# авторские права
# ИИ
# искусственный интеллект
Спектр авторского права варьируется от минимальной защиты, обеспечивающей лишь базовые права, до всесторонней, охватывающей широкий перечень исключительных полномочий.
Новая аналитика показывает, что способность генеративных моделей запоминать данные обучения не должна автоматически приравниваться к нарушению авторских прав.

Распространенное беспокойство о нарушении авторских прав в контексте генеративных моделей искусственного интеллекта зачастую смешивает технические аспекты запоминания данных с юридическим понятием копирования. В работе ‘We Should Separate Memorization from Copyright’ авторы утверждают, что способность модели к запоминанию тренировочных данных не равнозначна нарушению авторских прав, и для оценки рисков следует ориентироваться на анализ конечного результата, а не на внутренние представления модели. Предлагается отделить технические индикаторы, свидетельствующие о реальном риске нарушения, от тех, что отражают допустимую обобщающую способность или часто встречающийся контент. Не приведет ли такое разделение к более обоснованным подходам к аудиту и разработке политики в области генеративного ИИ?

Как нейросети творят и что с этим делать: вопросы авторского права

Быстрое развитие генеративных моделей искусственного интеллекта, способных создавать оригинальный контент, ставит сложные вопросы в области авторского права. Существующее законодательство, разработанное для защиты прав человеческих авторов, испытывает трудности применительно к произведениям, сгенерированным искусственным интеллектом. Особую обеспокоенность вызывает использование материалов, защищенных авторским правом, для обучения этих моделей: даже если конечный результат является качественно новым произведением, сам процесс обучения может рассматриваться как нарушение авторских прав. Необходимо найти баланс между стимулированием инноваций в сфере искусственного интеллекта и защитой прав авторов, чьи работы используются для создания этих самых инноваций.

Спектр защиты авторских прав на сгенерированные изображения варьируется от минимальной (простые копии исходника) до максимальной (абстрактные идеи), при этом все примеры, кроме самых левых, созданы с помощью модели Google Nano Banana 3 Pro.
Как ИИ Переосмысливает Понятие Копирования

В эпоху искусственного интеллекта юридическое определение “копирования” требует переосмысления, особенно в части разграничения буквального и небуквального воспроизведения. Технический анализ показывает, что модели машинного обучения способны запоминать данные, используемые при обучении, что вызывает опасения по поводу возможного извлечения защищенного авторским правом материала. Для выявления такого запоминания применяются методы, известные как “атаки извлечения” и “атаки реконструкции”, которые позволяют продемонстрировать потенциальное нарушение авторских прав. Однако, само по себе запоминание данных моделью не является автоматическим доказательством нарушения; ключевыми факторами остаются степень сходства с исходным материалом и наличие признаков трансформативного использования. Таким образом, техническое запоминание информации не должно автоматически рассматриваться как нарушение авторских прав, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к оценке подобных ситуаций.

Спектр авторского права: от идеи до воплощения

Авторское право не является абсолютной защитой, а скорее спектром, определяемым степенью оригинальности и выразительности произведения. Произведения, основанные на функциональных или общепринятых элементах, получают лишь ограниченную, так называемую «тонкую» защиту авторских прав. Это означает, что защита распространяется лишь на уникальные детали, а не на саму идею или концепцию.

Напротив, произведения, демонстрирующие значительный творческий вклад и оригинальное выражение, пользуются более надежной, «толстой» защитой, охватывающей широкий спектр элементов. Применение этого спектра к произведениям, созданным искусственным интеллектом, позволяет оценить, нарушают ли они существующие авторские права, определяя, насколько творчески модель интерпретировала исходные данные и создала ли действительно оригинальное произведение, а не просто воспроизвела существующие элементы.

Как искусственный интеллект и авторское право могут найти общий язык

Доктрина добросовестного использования, или fair use, может быть применима к обучению моделей искусственного интеллекта, позволяя ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, для создания принципиально новых произведений. Однако применение данного принципа требует тщательного анализа каждого конкретного случая, поскольку оценка зависит от множества факторов, включая цель и характер использования. Для стимулирования инноваций и защиты прав создателей крайне важно установить четкие правовые рамки в области авторского права на произведения, созданные искусственным интеллектом.

Сбалансированный подход, предполагающий анализ результатов работы искусственного интеллекта в соответствии с существующим законодательством об авторском праве, позволит раскрыть весь потенциал генеративного искусственного интеллекта, стимулируя творчество и экономический рост. Важно отметить, что простое запоминание исходных данных не должно автоматически считаться нарушением авторских прав; ключевым является преобразование этих данных в нечто новое и оригинальное.

Статья затрагивает тонкую грань между запоминанием и копированием, что особенно актуально в эпоху генеративных моделей искусственного интеллекта. По сути, само по себе сохранение информации не является нарушением авторских прав; ключевым моментом является то, как эта информация воспроизводится. Это напоминает о словах Эдсгера Дейкстры: «Простота — это высшая степень совершенства». Стремление к ясности в определении понятия «копирование» в контексте машинного обучения — это путь к созданию правовых норм, которые не будут препятствовать инновациям, но при этом будут защищать права авторов. В конечном итоге, суть не в сложности алгоритма, а в четкости его результата.

Что дальше?

Представленные размышления, хоть и отделяют запоминание от копирования, не решают фундаментальную проблему: как оценить степень сходства между сгенерированным контентом и защищенными авторским правом произведениями. Сдвиг фокуса на выходные данные — это, несомненно, прагматичный шаг, но он лишь переносит бремя доказательства. Необходимо разработать метрики, выходящие за рамки простого текстового совпадения, учитывающие семантическое сходство и оригинальность выражения. Каждый комментарий к коду модели — это признание несовершенства алгоритма, а идеальное решение — это его исчезновение в простоте.

Будущие исследования должны сосредоточиться на границах допустимого использования. Понятие “добросовестного использования” требует переосмысления в контексте генеративных моделей. Необходимо выяснить, где заканчивается трансформация и начинается прямое воспроизведение, а также оценить влияние масштаба обучения на вероятность невольного копирования. Сложность — это тщеславие; ясность — милосердие.

В конечном итоге, задача заключается не в том, чтобы найти идеальный юридический механизм, а в том, чтобы создать среду, в которой инновации не сковываются излишними ограничениями, но и не попирают права авторов. Совершенство достигается не когда нечего добавить, а когда нечего убрать.

