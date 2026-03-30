В каких странах больше всего городов-миллионников

По всему миру насчитывается несколько сотен городов с населением свыше миллиона человек. На карте видно, сколько городов-миллионников расположены в разных странах.

© Mapchart.net

Глобальная урбанизация приводит к появлению новых городов-миллионников. Больше всего городов с населением свыше миллиона человек оказалось в Китае — около 130. Еще одна страна, где количество городов-миллионников перевалило за несколько десятков — Индия.

В пятерку лидеров вошли также Россия, Бразилия и Индонезия. От десяти и более миллионников приходится на Японию, Южную Корею, США, Мексику, Пакистан и Турцию.

В России насчитывается 16 городов с населением более миллиона человек. За последние годы список пополнили Пермь, Краснодар, Красноярск и Воронеж.

Данные по количеству городов с населением свыше миллиона человек могут различаться в зависимости от источника, оперативности обновления данных и методики подсчета. Статистические организации учитывают границы города или городской агломерации.