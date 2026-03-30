В Нью-Йорке открылось первое в мире кафе знакомств с искусственным интеллектом

В Нью-Йорке открылось первое в мире кафе для знакомств с искусственным интеллектом. Там посетители могут взаимодействовать с виртуальными партнерами через приложение EVA AI.

«Кафе знакомств» — временный проект, предлагающий новый взгляд на современные отношения. Инициативу запустила компания EVA AI, которая разрабатывает приложение для знакомств на базе ИИ.

Бар в Нью-Йорке накануне Дня святого Валентина превратился в EVA Café. Гостям заведения 11 и 12 февраля предложили сходить на свидание, даже если у них нет партнера. Посетители в наушниках общались с ИИ-компаньонами в голосовом чате. Гости делились личной информацией, флиртовали и даже могли угостить своих ИИ-партнеров. Посетители сами могли контролировать, насколько глубоко и долго они готовы взаимодействовать. По словам организаторов, целью мероприятия было показать, что общаться с искусственным интеллектом можно и в реальной жизни.

По словам одной из участниц, она уже несколько лет использует ИИ-компаньонов. В кафе она пообщалась с персонажем по имени Симон. Женщина пояснила, что искусственный интеллект позволяет ей общаться без давления и ожиданий. Однако она подчеркнула, что ограничивает свое взаимодействие с чат-ботом несколькими часами в день, иначе это может вызвать привыкание и заменить реальное человеческое взаимодействие.

В EVA AI утверждают, что не планируют заменять человеческие отношения искусственным интеллектом. Компания хочет с помощью кафе уменьшить стигму в отношении общения с искусственным интеллектом. Сейчас EVA AI рассматривает возможность открытия подобных кафе для ИИ-знакомств в других городах.

Кафе отражает более широкую тенденцию. Опросы показали, что у 28% взрослых американцев возникла та или иная форма романтического взаимодействия с искусственным интеллектом. У подростков этот показатель оказался еще выше.