Масштабная утечка данных грозит заменой всех номеров соцстрахования

В США могла произойти потенциальная утечка номеров социального страхования. Из-за этой ситуации сотни миллионов американцев могут столкнуться с угрозой мошенничества.

Карточка SSN 1982 года / © Social Security Administration, Wikipedia

Бывший директор по данным Администрации социального обеспечения США Чак Борхес рассказал, что Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) скопировал главную правительственную базу данных Программы социального обеспечения. Если его утверждения правдивы, из-за неправильного обращения с этими данными сотни миллионов людей могут столкнуться с риском мошенничества и злоупотреблений.

Обычно такие данные хранятся в строго контролируемых государственных системах. Однако, по данным Борхеса, Департамент эффективности правительства скопировал их на удаленные серверы. Там практически невозможно отследить, кто зашел в базу и что там делал. Кроме того, на облаке отсутствуют стандартные методы защиты данных. Борхес подал защищенное обращение в Офис специального прокурора.

Как отмечает Washington Post, члены команды Департамента получили доступ к базам, где содержались номера социального страхования, медицинские и психиатрические записи, данные банковских и кредитных карт, налоговая информация, история работы и домашние адреса. По информации MarketWatch, привязанные записи включали информацию о расе, этнической принадлежности, а также именах родителей и их номерах социального страхования.

Эту информацию нельзя просто поменять, как кредитную карту. Если такие профили окажутся в открытом доступе, преступники смогут открывать счета, похищать льготы или подавать фальшивые налоговые декларации.

Администрация социального обеспечения США утверждает, что база, содержащая номера социального страхования американцев, находится в безопасности. Однако на сайте члена Палаты представителей США Джона Ларсона опубликованы судебные документы, в которых указано, что сотрудники Департамента использовали сторонний сервис Cloudflare, нарушив правила безопасности. Американская федерация служащих штатов, округов и муниципалитетов опубликовала пресс-релиз, согласно которому, документы Министерства юстиции фактически подтвердили утечку.

Если злоумышленники получат полный доступ к скопированной базе данных, люди могут столкнуться с массовой кражей личных данных, а также с потерей медицинских или продовольственных льгот. Есть вероятность, что правительству придется выдавать новые номера социального страхования всем гражданам.