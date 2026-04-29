Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Масштабная утечка данных грозит заменой всех номеров соцстрахования
В США могла произойти потенциальная утечка номеров социального страхования. Из-за этой ситуации сотни миллионов американцев могут столкнуться с угрозой мошенничества.
Бывший директор по данным Администрации социального обеспечения США Чак Борхес рассказал, что Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) скопировал главную правительственную базу данных Программы социального обеспечения. Если его утверждения правдивы, из-за неправильного обращения с этими данными сотни миллионов людей могут столкнуться с риском мошенничества и злоупотреблений.
Обычно такие данные хранятся в строго контролируемых государственных системах. Однако, по данным Борхеса, Департамент эффективности правительства скопировал их на удаленные серверы. Там практически невозможно отследить, кто зашел в базу и что там делал. Кроме того, на облаке отсутствуют стандартные методы защиты данных. Борхес подал защищенное обращение в Офис специального прокурора.
Как отмечает Washington Post, члены команды Департамента получили доступ к базам, где содержались номера социального страхования, медицинские и психиатрические записи, данные банковских и кредитных карт, налоговая информация, история работы и домашние адреса. По информации MarketWatch, привязанные записи включали информацию о расе, этнической принадлежности, а также именах родителей и их номерах социального страхования.
Эту информацию нельзя просто поменять, как кредитную карту. Если такие профили окажутся в открытом доступе, преступники смогут открывать счета, похищать льготы или подавать фальшивые налоговые декларации.
Администрация социального обеспечения США утверждает, что база, содержащая номера социального страхования американцев, находится в безопасности. Однако на сайте члена Палаты представителей США Джона Ларсона опубликованы судебные документы, в которых указано, что сотрудники Департамента использовали сторонний сервис Cloudflare, нарушив правила безопасности. Американская федерация служащих штатов, округов и муниципалитетов опубликовала пресс-релиз, согласно которому, документы Министерства юстиции фактически подтвердили утечку.
Если злоумышленники получат полный доступ к скопированной базе данных, люди могут столкнуться с массовой кражей личных данных, а также с потерей медицинских или продовольственных льгот. Есть вероятность, что правительству придется выдавать новые номера социального страхования всем гражданам.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Анцыгина разработала модель распределения призов, которая максимально стимулирует активность участников соревнований. Она предложила пересмотреть классический принцип «победитель получает все» и в некоторых случаях предлагать небольшую награду даже проигравшему. По ее мнению, это может повысить мотивацию участников и сделать соревнование более конкурентным.
Мы привыкли считать, что если не слышим чего-то, значит, это не может на нас влиять. Новое исследование канадских ученых показало, что звуки, которые ухо человека не способно уловить, тем не менее заставляют чувствовать раздражение, испытывать реальный физиологический стресс и даже воспринимать любую музыку как грустную и печальную.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Ноября, 2013
10 мифов из социальных сетей 2013 года
4 Сентября, 2015
5 напитков, которые вы не пробовали
12 Октября, 2021
Чем нас (не) удивила Нобелевская неделя?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии