Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 апреля, 07:03
Рейтинг: +195
Посты: 713

Масштабная утечка данных грозит заменой всех номеров соцстрахования

В США могла произойти потенциальная утечка номеров социального страхования. Из-за этой ситуации сотни миллионов американцев могут столкнуться с угрозой мошенничества.

Карточка SSN 1982 года / © Social Security Administration, Wikipedia
Карточка SSN 1982 года / © Social Security Administration, Wikipedia

Бывший директор по данным Администрации социального обеспечения США Чак Борхес рассказал, что Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) скопировал главную правительственную базу данных Программы социального обеспечения. Если его утверждения правдивы, из-за неправильного обращения с этими данными сотни миллионов людей могут столкнуться с риском мошенничества и злоупотреблений. 

Обычно такие данные хранятся в строго контролируемых государственных системах. Однако, по данным Борхеса, Департамент эффективности правительства скопировал их на удаленные серверы. Там практически невозможно отследить, кто зашел в базу и что там делал. Кроме того, на облаке отсутствуют стандартные методы защиты данных. Борхес подал защищенное обращение в Офис специального прокурора.

Как отмечает Washington Post, члены команды Департамента получили доступ к базам, где содержались номера социального страхования, медицинские и психиатрические записи, данные банковских и кредитных карт, налоговая информация, история работы и домашние адреса. По информации MarketWatch, привязанные записи включали информацию о расе, этнической принадлежности, а также именах родителей и их номерах социального страхования.  

Эту информацию нельзя просто поменять, как кредитную карту. Если такие профили окажутся в открытом доступе, преступники смогут открывать счета, похищать льготы или подавать фальшивые налоговые декларации.

Администрация социального обеспечения США утверждает, что база, содержащая номера социального страхования американцев, находится в безопасности. Однако на сайте члена Палаты представителей США Джона Ларсона опубликованы судебные документы, в которых указано, что сотрудники Департамента использовали сторонний сервис Cloudflare, нарушив правила безопасности. Американская федерация служащих штатов, округов и муниципалитетов опубликовала пресс-релиз, согласно которому, документы Министерства юстиции фактически подтвердили утечку. 

Если злоумышленники получат полный доступ к скопированной базе данных, люди могут столкнуться с массовой кражей личных данных, а также с потерей медицинских или продовольственных льгот. Есть вероятность, что правительству придется выдавать новые номера социального страхования всем гражданам.

28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

28 апреля, 10:59
НИУ ВШЭ

Дополнительная награда проигравшему усилила конкуренцию в соревнованиях

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Анцыгина разработала модель распределения призов, которая максимально стимулирует активность участников соревнований. Она предложила пересмотреть классический принцип «победитель получает все» и в некоторых случаях предлагать небольшую награду даже проигравшему. По ее мнению, это может повысить мотивацию участников и сделать соревнование более конкурентным.

27 апреля, 13:26
Андрей Серегин

Инфразвук заставил людей воспринимать музыку грустной

Мы привыкли считать, что если не слышим чего-то, значит, это не может на нас влиять. Новое исследование канадских ученых показало, что звуки, которые ухо человека не способно уловить, тем не менее заставляют чувствовать раздражение, испытывать реальный физиологический стресс и даже воспринимать любую музыку как грустную и печальную.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

