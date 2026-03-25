Ученые создали универсальную почку, подходящую любой группе крови
Только в США каждый день умирают 11 пациентов, ожидающих пересадку почки. Большинство из них — обладатели группы крови O (первая группа). Международная группа исследователей создала «универсальную» почку, которая в перспективе должна подойти большинству пациентов.
Над исследованием, опубликованном в Nature Biomedical Engineering, работали ученые из Канады и Китая. Экспериментальный орган прожил в течение нескольких дней в теле пациента с диагностированной смертью мозга.
Сейчас люди с группой крови O (первая группа), которым нужна пересадка почки, вынуждены долго ждать, когда появится нужный орган с той же группой. В листах ожидания таких пациентов — более половины. При этом, почка группы O также подходит людям с другими группами крови. В связи с этим таких органов постоянно не хватает.
Теоретически, ученые уже могут пересаживать почки от доноров с другой группой крови. Для этого нужно «обучить» организм реципиента не отторгать орган. На практике этот метод еще далек от совершенства.
В новом исследовании ученые преобразовали почку группы A (вторая группа) в почку группы O. Они использовали специальные ферменты, удаляющие сахарные молекулы (антигены), которые служат маркерами группы крови A.
Авторы работы сравнили эти ферменты с ножницами, работающими на молекулярном уровне. Они отрезали часть цепочек антигенов группы A, переводя орган в состояние без ABO-антигенов, что характерно для группы крови O. По словам исследователей, после этого иммунная система перестает считать орган чужеродным.
Прежде чем ученые перейдут к испытаниям на людях, им предстоит решить множество проблем. На третий день после пересадки почка начала вновь проявлять признаки группы крови A. Это вызвало иммунный ответ, хотя реакция была менее выраженной, чем обычно. Исследователи заметили признаки того, что организм пытается принять трансплантированный орган.
Исследователи разными способами пытаются решить проблему с пересадкой донорских почек. Они рассматривают возможность использования органов свиней и разрабатывают новые антитела. Создание почек, подходящих большинству пациентов, может изменить ситуацию и спасти множество жизней.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.
Российские ученые выяснили, как низкая температура повлияла на белковый состав мембраны бактерии из вечной мерзлоты
Жизнь в суровых условиях вечной мерзлоты — вызов даже для бактерий. Для нее требуются уникальные адаптации к холоду и другим стрессовым факторам. В новом исследовании ученые МФТИ с коллегами описали белки Exiguobacterium sibiricum — бактерии, найденной в многолетнемерзлых породах на северо-востоке Сибири. Исследователи выяснили, как набор белков в мембране микроба зависит от температуры, при которой его культивируют.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
1 Июля, 2015
Удивительные факты о животных
23 Сентября, 2021
Содом и Гоморру уничтожил взрыв в пару десятков мегатонн
12 Августа, 2015
Культ мусорного ведра
29 Июля, 2015
Как возникают миражи?
14 Апреля, 2016
Болезни без причины: самые загадочные заболевания человечества
