Ученые создали универсальную почку, подходящую любой группе крови

Только в США каждый день умирают 11 пациентов, ожидающих пересадку почки. Большинство из них — обладатели группы крови O (первая группа). Международная группа исследователей создала «универсальную» почку, которая в перспективе должна подойти большинству пациентов.

Подготовка почки в лаборатории / © Nature Biomedical Engineering

Над исследованием, опубликованном в Nature Biomedical Engineering, работали ученые из Канады и Китая. Экспериментальный орган прожил в течение нескольких дней в теле пациента с диагностированной смертью мозга.

Сейчас люди с группой крови O (первая группа), которым нужна пересадка почки, вынуждены долго ждать, когда появится нужный орган с той же группой. В листах ожидания таких пациентов — более половины. При этом, почка группы O также подходит людям с другими группами крови. В связи с этим таких органов постоянно не хватает.

Теоретически, ученые уже могут пересаживать почки от доноров с другой группой крови. Для этого нужно «обучить» организм реципиента не отторгать орган. На практике этот метод еще далек от совершенства.

В новом исследовании ученые преобразовали почку группы A (вторая группа) в почку группы O. Они использовали специальные ферменты, удаляющие сахарные молекулы (антигены), которые служат маркерами группы крови A.

Авторы работы сравнили эти ферменты с ножницами, работающими на молекулярном уровне. Они отрезали часть цепочек антигенов группы A, переводя орган в состояние без ABO-антигенов, что характерно для группы крови O. По словам исследователей, после этого иммунная система перестает считать орган чужеродным.

Прежде чем ученые перейдут к испытаниям на людях, им предстоит решить множество проблем. На третий день после пересадки почка начала вновь проявлять признаки группы крови A. Это вызвало иммунный ответ, хотя реакция была менее выраженной, чем обычно. Исследователи заметили признаки того, что организм пытается принять трансплантированный орган.

Исследователи разными способами пытаются решить проблему с пересадкой донорских почек. Они рассматривают возможность использования органов свиней и разрабатывают новые антитела. Создание почек, подходящих большинству пациентов, может изменить ситуацию и спасти множество жизней.