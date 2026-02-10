Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта: страны-лидеры по числу миллиардеров в 2025 году
В 2025 году в мире насчитывалось более трех тысяч миллиардеров. На инфографике показано, гражданами каких стран оказались богатейшие люди планеты.
Хотя миллиардеров можно встретить по всему миру, подавляющее их большинство проживает в нескольких странах. Так, 73% богатейших людей оказались обладателями паспортов девяти стран.
Лидером в этом рейтинге стали Соединенные Штаты Америки, гражданами которых оказались 902 миллиардера. Второе место, по данным Forbes, занял Китай (включая Гонконг и Макао) с 516 миллиардерами. Таким образом, в двух государствах сосредоточилась практически половина всех миллиардеров мира.
В топ-5 стран по количеству миллиардеров вошли Индия (205), Германия (171) и Россия (140). Также на инфографике выделены Канада, Италия, Бразилия и Великобритания.
Самым богатым человеком в 2025 году Forbes признал Илона Маска. Большинство мест в первой десятке заняли представители США, а два европейца — Бернар Арно из Франции (LVMH) и Амансио Ортега из Испании (Zara) — попали на 5-е и 9-е места соответственно. Любопытно, что большинство американских миллиардеров из топ-10 — представители технологической отрасли, а оба европейца сделали свое богатство в индустрии моды.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.
Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
26 Марта, 2015
10 самых высоких сооружений мира
2 Февраля, 2018
Если завтра конец света
20 Мая, 2015
Самые знаменитые теории заговоров
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии