Карта: страны-лидеры по числу миллиардеров в 2025 году

В 2025 году в мире насчитывалось более трех тысяч миллиардеров. На инфографике показано, гражданами каких стран оказались богатейшие люди планеты.

Карта: страны-лидеры по числу миллиардеров в 2025 году / © Katharina Buchholz, Statista

Хотя миллиардеров можно встретить по всему миру, подавляющее их большинство проживает в нескольких странах. Так, 73% богатейших людей оказались обладателями паспортов девяти стран.

Лидером в этом рейтинге стали Соединенные Штаты Америки, гражданами которых оказались 902 миллиардера. Второе место, по данным Forbes, занял Китай (включая Гонконг и Макао) с 516 миллиардерами. Таким образом, в двух государствах сосредоточилась практически половина всех миллиардеров мира.

В топ-5 стран по количеству миллиардеров вошли Индия (205), Германия (171) и Россия (140). Также на инфографике выделены Канада, Италия, Бразилия и Великобритания.

Самым богатым человеком в 2025 году Forbes признал Илона Маска. Большинство мест в первой десятке заняли представители США, а два европейца — Бернар Арно из Франции (LVMH) и Амансио Ортега из Испании (Zara) — попали на 5-е и 9-е места соответственно. Любопытно, что большинство американских миллиардеров из топ-10 — представители технологической отрасли, а оба европейца сделали свое богатство в индустрии моды.