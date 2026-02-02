Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Телескоп запечатлел разрушение кометы C/2025 K1 (ATLAS)
Комета C/2025 K1 (ATLAS) распалась на фрагменты на снимках высокого разрешения, полученных с помощью телескопа Gemini North, установленного на вершине Мауна-Кеа на Гавайях. Светящиеся обломки кометы отчетливо видны на изображениях, сделанных 8,1-метровым оптико-инфракрасным телескопом, входящим в парную систему Международной обсерватории Gemini.
Комета представляла собой слабо связанное скопление льда и пыли. В октябре она прошла вблизи Солнца, достигнув перигелия 8 октября 2025 года. Мощное солнечное притяжение, а также давление солнечного ветра — непрерывного потока частиц, исходящих от нашей звезды, — привели к тому, что ядро кометы раскололось на несколько частей.
Астроном Джанлука Мази из итальянского проекта Virtual Telescope Project зафиксировал процесс распада в начале ноября с помощью телескопа Celestron C14 системы Шмидта — Кассегрена.
Астрономы обсерватории Азиаго в Италии также ранее показали комету, уже разделившуюся на два фрагмента, находившихся на расстоянии примерно 2000 километров друг от друга. Для этих наблюдений использовался 1,82-метровый телескоп «Коперник».
Комету C/2025 K1 (ATLAS), как следует из ее названия, обнаружили в мае 2025 года с помощью системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Это комета Солнечной системы, которая, вероятно, сформировалась в облаке Оорта — гигантском скоплении ледяных тел за орбитой Нептуна. Там могут находиться миллиарды подобных комет, которые на протяжении многих лет обращаются вокруг Солнца на огромных расстояниях, пока гравитационный «толчок» не направит их во внутренние области Солнечной системы.
Кометы с большим периодом обращения особенно ценны для астрономов, изучающих раннюю историю Солнечной системы, поскольку объекты из облака Оорта считаются более «первозданными», чем регулярные и хорошо знакомые гости вроде кометы Галлея, происходящие из более близких к Солнцу областей.
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
