Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 февраля, 07:41
Телескоп запечатлел разрушение кометы C/2025 K1 (ATLAS)

Комета C/2025 K1 (ATLAS) распалась на фрагменты на снимках высокого разрешения, полученных с помощью телескопа Gemini North, установленного на вершине Мауна-Кеа на Гавайях. Светящиеся обломки кометы отчетливо видны на изображениях, сделанных 8,1-метровым оптико-инфракрасным телескопом, входящим в парную систему Международной обсерватории Gemini.

# кометы
# космос
# телескопы
Разрушение кометы C/2025 K1 (ATLAS) / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / B. Bolin; Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory / NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage / NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab); Acknowledgments: PI: Bryce Bolin (Eureka Scientific))
Разрушение кометы C/2025 K1 (ATLAS) / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / B. Bolin; Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory / NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage / NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab); Acknowledgments: PI: Bryce Bolin (Eureka Scientific))

Комета представляла собой слабо связанное скопление льда и пыли. В октябре она прошла вблизи Солнца, достигнув перигелия 8 октября 2025 года. Мощное солнечное притяжение, а также давление солнечного ветра — непрерывного потока частиц, исходящих от нашей звезды, — привели к тому, что ядро кометы раскололось на несколько частей.

Астроном Джанлука Мази из итальянского проекта Virtual Telescope Project зафиксировал процесс распада в начале ноября с помощью телескопа Celestron C14 системы Шмидта — Кассегрена.

Астрономы обсерватории Азиаго в Италии также ранее показали комету, уже разделившуюся на два фрагмента, находившихся на расстоянии примерно 2000 километров друг от друга. Для этих наблюдений использовался 1,82-метровый телескоп «Коперник».

Комету C/2025 K1 (ATLAS), как следует из ее названия, обнаружили в мае 2025 года с помощью системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Это комета Солнечной системы, которая, вероятно, сформировалась в облаке Оорта — гигантском скоплении ледяных тел за орбитой Нептуна. Там могут находиться миллиарды подобных комет, которые на протяжении многих лет обращаются вокруг Солнца на огромных расстояниях, пока гравитационный «толчок» не направит их во внутренние области Солнечной системы.

Кометы с большим периодом обращения особенно ценны для астрономов, изучающих раннюю историю Солнечной системы, поскольку объекты из облака Оорта считаются более «первозданными», чем регулярные и хорошо знакомые гости вроде кометы Галлея, происходящие из более близких к Солнцу областей.

