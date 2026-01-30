Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Индии обнаружили копье железного века — самое длинное из найденных в стране
На юге Индии археологи обнаружили копье железного века длиной почти 2,5 метра. По словам исследователей, это самое длинное копье того периода, когда-либо найденное в стране.
Исследователи нашли копье во время раскопок на месте захоронения железного века в индийском штате Тамилнад, сообщает The Times of India. Артефакт находился возле погребальной урны. Рядом также лежали предметы из золота и более короткое копье.
По мнению ученых, длинное копье могло использоваться как для практических, так и для символических целей. Необычный размер оружия указывает, что его создавали с церемониальной целью. Предположительно, копье когда-то изготовили для вождя или представителя элиты, а потом поместили в могилу как символ власти и могущества.
Исследователи обратили внимание, что один конец оружия оказался слегка закругленным. Это помогало улучшить хват и управляемость. Научный консультант Департамента археологии Тамилнада К. Раджан назвал находку «технологическим достижением своего времени».
Одна из особенностей артефакта — его состояние. В более влажных регионах из-за коррозии от железных артефактов остаются лишь слабые следы. Однако химический состав почв и климат Тамилнада способствуют сохранности металла. Это позволяет исследователям более детально узнать о ранних технологиях обработки железа.
