В Индии обнаружили копье железного века — самое длинное из найденных в стране

На юге Индии археологи обнаружили копье железного века длиной почти 2,5 метра. По словам исследователей, это самое длинное копье того периода, когда-либо найденное в стране.

Артефакты, найденные на месте захоронения железного века в индийском штате Тамилнад / © Banaras Hindu University

Исследователи нашли копье во время раскопок на месте захоронения железного века в индийском штате Тамилнад, сообщает The Times of India. Артефакт находился возле погребальной урны. Рядом также лежали предметы из золота и более короткое копье.

По мнению ученых, длинное копье могло использоваться как для практических, так и для символических целей. Необычный размер оружия указывает, что его создавали с церемониальной целью. Предположительно, копье когда-то изготовили для вождя или представителя элиты, а потом поместили в могилу как символ власти и могущества.

Исследователи обратили внимание, что один конец оружия оказался слегка закругленным. Это помогало улучшить хват и управляемость. Научный консультант Департамента археологии Тамилнада К. Раджан назвал находку «технологическим достижением своего времени».

Одна из особенностей артефакта — его состояние. В более влажных регионах из-за коррозии от железных артефактов остаются лишь слабые следы. Однако химический состав почв и климат Тамилнада способствуют сохранности металла. Это позволяет исследователям более детально узнать о ранних технологиях обработки железа.