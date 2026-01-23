Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первая в Европе: SPARK Microgravity построит коммерческую орбитальную лабораторию для исследования рака
Компания SPARK Microgravity намерена изучать онкологические заболевания на низкой околоземной орбите — в условиях, где гравитация не искажает рост клеток, их сигнальные процессы и поиск мишеней для лекарств.
На площадке Frontiers Science House в Давосе SPARK Microgravity GmbH представила планы по созданию первой в Европе специализированной коммерческой орбитальной лаборатории для исследования рака.
Лаборатория будет работать на низкой околоземной орбите и сосредоточится на экспериментах, которые невозможно проводить в условиях земного притяжения. По словам компании, такой подход позволит значительно сократить путь от научного открытия до клинической терапии, открывая новые горизонты в понимании биологических процессов.
В ходе дискуссии обсуждалось, каким образом микрогравитация может изменить сам подход к изучению заболеваний. Руководители SPARK Microgravity рассказали, что исследования в космосе способны выявить биологические сигналы, остающиеся скрытыми на Земле.
Гравитация влияет на то, как клетки растут и взаимодействуют друг с другом. В земных лабораториях ученым приходится учитывать эти ограничения, тогда как на орбите они исчезают полностью.
SPARK Microgravity планирует использовать эту среду для изучения сложных форм поведения раковых клеток. Орбитальная лаборатория будет поддерживать эксперименты по трехмерному выращиванию опухолей — модели, которые гораздо точнее отражают то, как рак развивается внутри человеческого организма. Кроме того, ученые смогут исследовать клеточную сигнализацию без искажений, вызванных гравитационным осаждением.
SPARK Microgravity действует не в одиночку. Компания сотрудничает с Axiom Space и Voyager Technologies, которые предоставят коммерческие орбитальные платформы на низкой околоземной орбите. Эти партнерства обеспечат инфраструктуру для проведения исследований.
Поддержку будущих миссий по возвращению образцов на Землю окажет ATMOS Space Cargo. Такие миссии позволят доставлять биологические материалы обратно для детального анализа — по словам компании, надежная система возврата остается ключевым элементом клинического применения космических исследований.
Первый демонстрационный полет запланирован на май и будет осуществлен при поддержке Шведской космической корпорации. В рамках миссии будут протестированы системы, предназначенные для будущих онкологических экспериментов.
Кроме того, SPARK Microgravity планирует запуски исследовательских проектов совместно с HyPrSpace. Французский стартап разработал ракету Baguette-One, которая должна стать первым носителем, запущенным с территории Франции. Это партнерство связывает европейские пусковые возможности с биомедицинскими исследованиями.
Столкнувшись с нехваткой пищи, целые группы горбатых китов стали перенимать сложную тактику охоты у сородичей-мигрантов. Скорость приобретения нового навыка свидетельствует о глубоких социальных связях у китов, которые могут оказаться ключом к выживанию вида в меняющемся океане.
Точно собранный гибридный материал показал физикам границу эффекта Кондо на уровне спина 1/2. До этой границы эффект подавляет магнетизм материала, после нее — увеличивает.
В 2025 году в России зафиксировали около 18 тысяч кибератак на компании. Чаще всего страдали промышленность (32%), телеком (28%), ИТ (15%) и финансы (12%), а также медицина (7%) и ритейл (6%). Это приводило к остановке производства, сбоям связи, утечкам данных, кражам денежных средств и угрозам для жизни пациентов. Одна из причин уязвимости — повсеместное использование незащищенного протокола Modbus. Это «универсальный язык», на котором десятки лет общаются разнообразные устройства: контроллеры, датчики, насосы, вентили и другие элементы автоматизации в цехах, на электростанциях, в городской инфраструктуре, в системах «умный дом». Ученые Пермского Политеха модифицировали Modbus и добавили в него механизм проверки. Он не замедляет работу, не требует больших вычислительных мощностей и легко интегрируется. Внедрение технологии в промышленности, энергетике и ЖКХ, в городской инфраструктуре, в транспорте, в коммерческой и жилой недвижимости позволит недорого защитить существующее оборудование без его замены.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Сентября, 2016
Пункт назначения Бенну: почему?
17 Июня, 2015
5 мифов о раке
2 Февраля, 2018
Если завтра конец света
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии