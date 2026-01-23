  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
23 января, 07:33
Рейтинг: +751
Посты: 2281

Первая в Европе: SPARK Microgravity построит коммерческую орбитальную лабораторию для исследования рака

Компания SPARK Microgravity намерена изучать онкологические заболевания на низкой околоземной орбите — в условиях, где гравитация не искажает рост клеток, их сигнальные процессы и поиск мишеней для лекарств. 

Художественное изображение космической лаборатории / © SPARK Microgravity
Художественное изображение космической лаборатории / © SPARK Microgravity

На площадке Frontiers Science House в Давосе SPARK Microgravity GmbH представила планы по созданию первой в Европе специализированной коммерческой орбитальной лаборатории для исследования рака.

Лаборатория будет работать на низкой околоземной орбите и сосредоточится на экспериментах, которые невозможно проводить в условиях земного притяжения. По словам компании, такой подход позволит значительно сократить путь от научного открытия до клинической терапии, открывая новые горизонты в понимании биологических процессов.

В ходе дискуссии обсуждалось, каким образом микрогравитация может изменить сам подход к изучению заболеваний. Руководители SPARK Microgravity рассказали, что исследования в космосе способны выявить биологические сигналы, остающиеся скрытыми на Земле.

Гравитация влияет на то, как клетки растут и взаимодействуют друг с другом. В земных лабораториях ученым приходится учитывать эти ограничения, тогда как на орбите они исчезают полностью.

SPARK Microgravity планирует использовать эту среду для изучения сложных форм поведения раковых клеток. Орбитальная лаборатория будет поддерживать эксперименты по трехмерному выращиванию опухолей — модели, которые гораздо точнее отражают то, как рак развивается внутри человеческого организма. Кроме того, ученые смогут исследовать клеточную сигнализацию без искажений, вызванных гравитационным осаждением.

SPARK Microgravity действует не в одиночку. Компания сотрудничает с Axiom Space и Voyager Technologies, которые предоставят коммерческие орбитальные платформы на низкой околоземной орбите. Эти партнерства обеспечат инфраструктуру для проведения исследований.

Поддержку будущих миссий по возвращению образцов на Землю окажет ATMOS Space Cargo. Такие миссии позволят доставлять биологические материалы обратно для детального анализа — по словам компании, надежная система возврата остается ключевым элементом клинического применения космических исследований.

Первый демонстрационный полет запланирован на май и будет осуществлен при поддержке Шведской космической корпорации. В рамках миссии будут протестированы системы, предназначенные для будущих онкологических экспериментов.

Кроме того, SPARK Microgravity планирует запуски исследовательских проектов совместно с HyPrSpace. Французский стартап разработал ракету Baguette-One, которая должна стать первым носителем, запущенным с территории Франции. Это партнерство связывает европейские пусковые возможности с биомедицинскими исследованиями.

