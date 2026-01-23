  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
23 января, 06:59
Астронавт с орбиты запечатлел ракету лунной миссии «Артемида II» на стартовой площадке

Единственный американский астронавт, сейчас работающий на орбите, сделал снимок первой за более чем 50 лет ракеты NASA, предназначенной для пилотируемой лунной миссии. Ракета миссии «Артемида II», известная как Space Launch System, прибыла на стартовую площадку в субботу, 17 января, и в ближайшие недели может отправиться к Луне.

Вид на стартовую площадку во Флориде, где находится ракета-носитель миссии «Артемида II» / © Chris Williams / NASA
Вид на стартовую площадку во Флориде, где находится ракета-носитель миссии «Артемида II» / © Chris Williams / NASA

С борта Международной космической станции астронавт NASA Крис Уильямс сумел разглядеть ракету на побережье Космического центра имени Кеннеди во Флориде. В публикации в соцсети X он написал: «Если увеличить изображение крайней правой стартовой площадки, можно заметить тень чуть левее ее центра. Эта тень — от ракеты (и стартовой башни), которая совсем скоро отправит четырех моих друзей в путешествие к Луне».

Экипаж миссии «Артемида II» состоит из четырех астронавтов:

  • Рид Уайзман (командир, NASA);
  • Виктор Гловер (пилот, NASA);
  • Кристина Кох (специалист миссии, NASA);
  • Джереми Хансен (специалист миссии, Канадское космическое агентство).

Миссия «Артемида II» рассчитана примерно на 10 дней. За это время экипаж проведет комплексные испытания корабля Orion, а также выполнит широкий спектр научных экспериментов и исследований влияния космоса на здоровье человека — все это необходимо для подготовки более длительных лунных миссий. Отправка астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии «Артемида III» запланирована на 2027–2028 годы и зависит от готовности Starship компании SpaceX.

Дата запуска «Артемида II» назначена на 6 февраля, но она может измениться: ракете и кораблю предстоят финальные проверки на стартовой площадке. Этот этап должны завершить не позднее 2 февраля. NASA уже обозначило стартовые окна в феврале, марте и апреле.

Представители агентства подчеркнули, что запуск состоится только тогда, когда миссия будет полностью готова: безопасность экипажа важнее любых сроков, и спешить здесь никто не собирается.

